Nach der 2:1-Testspiel-Auftaktniederlage in 2023 gegen Zalaegerszegi TE FC (Ungarn) verlor der TSV Hartberg auch 8 Tage später im 2. Probegalopp. Und zwar empfindlich! In Neuhofen/Ybbs gegen den Tabellen-7. der ADMIRAL 2. Liga, SKU Amstetten, mit 5:2 (2:1), wobei das Schlusslicht der ADMIRAL Bundesliga den Start komplett verschlief und bereits nach 5 Minuten 0:2 hinten lag. Matija Horvat gelang zwar vor der Pause noch der Anschlusstreffer, doch nach dem Seitenwechsel geriet die Elf von Coach Markus Schopp bei 3 Gegentreffern binnen 13 Minuten "unter die Räder". Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

Bei dem Resultat galt es schon zwei Mal hinzuhören...! Nein, Aufhorchen ließen René Kriwak und die Hartberger beim Testspiel gegen den Zweitligisten SKU Amstetten nicht gerade. Dem 23-jährigen Leihstürmer vom SK Rapid Wien gelang mit seinem Treffer zum 5:2 gegen Spielende nurmehr Ergebniskosmetik.

Hartberger Horror-Gegentor-Phasen zu Beginn beider Halbzeiten

Amstetten überrumpelte in den Anfangsminuten die Elf von Markus Schopp und hatte nach wenigen Minuten einen 2-Tore-Vorsprung herausgeschossen. Die geplante Neuerwerbung aus Ried, Gontie Junior Diomande, lieferte schon nach drei Minuten einen Einstand nach Maß und markierte nach Tschernegg-Assist mit einem sehenswerten Treffer das 1:0. Sebastian Leimhofer legte wenige Augenblicke später nach und bezwang Hartberg-Goalie Sallinger mit einem Flachschuss in die linke Ecke.



Der ADMIRAL Bundesliga-Letzte aus der Steiermark übernahm mit Fortdauer der 1. Hälfte dann das Kommando, Amstetten agierte aber gegenüber dem ersten Testspiel deutlich verbessert. Konzentriert und ballsicher spielte der SKU auf Augenhöhe mit und hatte durch Stefan Feiertag den dritten Treffer auf dem Fuß. Nach einem vergebenen Kopfballchance vom Ex-Rapidler Mario Sonnleitner gelang Matija Horvat nach einer schönen Aktion der Gäste vor der Pause per Kopfball der Anschlusstreffer.



Die Hartberger tauschten zur Pause das komplette Team und verloren den Faden. Kurz nach der Pause nutzte Thomas Mayer nach Zuspiel von Leimhofer einen Patzer der Gäste zum 3:1. Die Fallmann-Elf spielte befreit auf und kam gar noch zum vierten und fünften Treffer.

Stefan Feiertag und Arne Ammerer mit einem Weitschuss stellten nach genau einer Stunde Spielzeit den doch überraschenden 5:1-Stand her. In der allerletzten Minute verkürzte SK Rapid-Leihspieler René Kriwak aus einem Foul-Elfer noch auf den 5:2-Endstand.

Amstetten zeigte über die gesamte Distanz eine sehr ansprechende Leistung und rehabilitierte sich für die Niederlage vor drei Tagen.

SKU Ertl Glas Amstetten – TSV Egger Glas Hartberg 5:2 (2:1)

Testspiel / Dienstag, 17.01.2023 / 15 Uhr KR Neuhofen/Y., SR: Kaiblinger

SKU Amstetten: Scherf – Deinhofer (67. Rosenbichler), Dirnberger (46. Goldnagl), Stark, Kurt – Junior Diomande (46. Offenthaler), Tschernegg, Ammerer (75. Wutzl), Leimhofer (69. Moschinger) – Mayer, Feiertag.

TSV Hartberg: Sallinger (46./Pußwald) – Sellinger (46./Ejupi), Horvat (46./Heil), Steinwender (46./Farkas), Klem (46./Pfeifer), Sonnleitner (46./Rotter), Kröpfl (46./Providence), Karamarko (46./Gollner), Kainz (46./Fadinger), Tadic (46./Kriwak), Frieser (46./Schantl).

Torfolge: 1:0 Junior Diomande (3.), 2:0 Leimhofer (5.), 2:1 Horvat (38.), 3:1 Mayer (48.), 4:1 Feiertag (53.), 5:1 Ammerer (60.), 5:2 Kriwak (89./Elfm.).

Das weitere Winter-Vorbereitungsprogramm des TSV Hartberg:

Fr., 20.01., 15 Uhr: TSV Egger Glas Hartberg - SKN St. Pölten (Hartberg)

Mo., 23. - Fr., 27.01.: Trainingslager Catez

Fr., 27.01., 12 Uhr: TSV Egger Glas Hartberg - NK Bravo (Catez)

Mo. 30.01. - Fr., 03.02.: Trainingslager Moravske Toplice

Sa., 04.02., 14 Uhr: TSV Egger Glas Hartberg - FC Spartak Trnava(Hartberg)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at