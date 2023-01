In seinem 2. Testspiel im neuen Kalenderjahr wollte sich der SC Austria Lustenau für die 1:3-Niederlage und indiskutable Leistung vor drei Tagen gegen den bayrischen Viertligisten FV Illertisen rehabilitieren und gegen den Schweizer Drittligisten SC Brühl St. Gallen 1901 (Rang 13 in der "Promotion League") ein "anderes Gesicht" zeigen. Dabei kam der aktuell Tabellen-8. der ADMIRAL Bundesliga am Dienstagabend auf dem Kunstrasenplatz des Hohenemser Herrenriedstadion auch zum 5:0-Sieg und schoss sich den Frust vom "gebrauchten Samstag" von der Seele. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

Lukas Fridrikas (li.) scorte auch im 2. Testspiel des Jahres für Aufsteiger SC Austria Lustenau.

In Halbzeit 2 zweimaliger Doppelschlag zum Kantersieg

Der 20-jährige Algerier mit französischem Pass, Yuliwes Bellache, besorgte für die Vorarlberger den 1:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel gelang den Schützlingen von Chefcoach Markus Mader dann ein zweifacher Doppelschlag. Erst traf der 26-jährige Kameruner Michael Cheukoua drei Minuten nach Wiederbeginn, ehe nur wenige Minuten später Mittelstürmer Lukas Fridrikas mit dem 3:0 die Weichen auf den ersten Sieg des Jahres für Austria Lustenau stellte.

Mit einem weiteren Doppelschlag in der 78./79. Minute besiegelte der Ländle-Klub dann die Niederlage für den Schweizer Drittligisten um den 31-jährigen Coach Denis Sonderegger und den 25-jährigen, österreichischen Mittelfeldspieler Slobodan Mihajlovic, der im vergangenen Sommer von ADMIRAL 2. Liga-Vizemeister FAC zum SC Brühl wechselte. Mit Felipe Dorta und Boris Prokopic stehen beim SCB zwei weitere Österreicher unter Vertrag.

Dienstag, 17.01.2023, 18:30 Uhr, Hohenems

Testspiel SC Austria Lustenau vs. SC Brühl St. Gallen 1901 - 5:0 (1:0)

Startelf Austria Lustenau: Schierl; im Feld: Hugonet, Cheukoua, Guenouche, Koudossou, Rhein, Fridrikas, Grabher (K), Anderson, Maak, Bellache.

Tore: Bellache (29.), Cheukoua (48.), Fridrikas (52.), Koc (78.), Wund (79.).

Das weitere Vorbereitungsprogramm des SC Austria Lustenau:

Sa., 21.01., 16 Uhr : SC Austria Lustenau vs. FC Aarau (Hohenems oder Lustenau)

Mi., 25.01. - Mi., 01.02.: Trainingslager in der Türkei (Side/Antalya)

Fr., 27.01., 13 Uhr MEZ: SC Austria Lustenau vs. Roter Stern Belgrad (Belek)

Die., 31.01.: SC Austria Lustenau vs. Dynamo Kiew (Belek)

Fr., 03.02., 14 Uhr: SC Austria Lustenau vs. FC Dornbirn (Hohenems oder Lustenau)

*Kurzfristige Terminänderungen sind möglich.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL