Bevor auch der RZ Pellets WAC, der in der ADMIRAL Bundesliga auf Rang 9 überwintert (bei allerdings nur 4 Zähler Rückstand auf Rang 6 und Kärnten-Rivale SK Austria Klagenfurt) sein Winter-Trainingscamp bezieht, dass das Wolfsrudel am Donnerstag ins spanische Marbella führt, steht vor dem Abflug am Mittwoch noch das erste Testspiel für die Elf von Chefcoach Robin Dutt (Foto) im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrs-Saison an. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Chefcoach Robin Dutt bläst beim Tabellenneunten zur Aufholjagd, um im Frühjahr doch noch nach dem Grunddurchgang im Meistergruppe-Playoff zu sein, in dem die Wölfe seit der Bundesliga-Reform neben Serienmeister FC Red Bull Salzburg und Vizemeister SK Sturm Graz bisher immer dabei waren. Der deutsche WAC-Chefcoach hat übrigens während des Trainingscamp-Aufenthaltes in Marbella sein 58. Wiegenfest.

Erster Probe-Galopp des Jahres für Wölfe gegen Panther

Dabei trifft der WAC am Mittwoch, 18. Jänner, um 14:30 Uhr im VIVA Steinbrunn auf den ADMIRAL 2. Ligisten FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling. Nach dem Probegalopp gegen die Südstädter bleiben die Wölfe gleich in Wien, von wo aus es vom Flughafen Wien-Schwechat am nächsten Tag weiter ins Trainingslager nach Spanien geht.

Im Trainingscamp in Marbella (Donnerstag, 19.01., bis Sonntag, 29.01.) stehen für die Wölfe 3 Testspiele am Programm:

Samstag, 21.01. 16 Uhr gegen Vancouver Whitecaps

Mittwoch, 25.01. 15 Uhr gegen FK Haugesund

Samstag, 28.01. 14 Uhr gegen Seattle Sounders FC

Pflichtspiel-Jahr beginnt für WAC mit Heimspiel-Doppel

Am Freitag, 3. Februar, eröffnen die Kärntner dann das Pflichtspiel-Jahr 2023 mit dem ersten Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel. Gegner in der Lavanttal Arena ist dann ab 18 Uhr der SK Rapid Wien.

Überhaupt beginnt das neue Kalenderjahr für die Kärntner mit einem Heimspiel-Doppel, denn eine Woche später am 11. Februar kommt in der ADMIRAL Bundesliga die WSG Tirol zu den Wolfsbergern.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at