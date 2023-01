Für die zweite Saisonhälfte in der ADMIRAL Bundesliga vermeldet der Tabellenachte SC Austria Lustenau am heutigen Mittwoch einen talentierten Winter-Neuzugang: Emrehan Gedikli. Der 19-jährige Mittelstürmer wechselt leihweise vom türkischen Erstligisten Trabzonspor ins Ländle an den Rhein. Der Deutsch-Türke unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Am nächsten Mittwoch geht es für Gedikli wieder zurück in die Türkei...ins Trainingslager der Austria (25.01. - 01.02., Side/Antalya. Siehe auch WINTER-TRANSFERS und VORBEREITUNGS-PROGRAMM der ADMIRAL Bundesligisten.

V.l.: Sportkoordinator Alexander Schneider mit Winter-Neuzugang Emrehan Gedikli.

Ausgebildet bei Bayer Leverkusen

Der in Oberhausen (unweit von Düsseldorf, dem Geburtsort von Austria Lustenau-Sportkoordinator Alexander Schneider) geborene und 1,87 Meter große Angreifer spielte von 2010 bis 2022 bei Bayer 04 Leverkusen, ehe er im Februar des letzten Jahres von Trabzonspor verpflichtet wurde. Vor seinem Engagement in der Türkei erzielte er für die Leverkusener U17- und U19-Mannschaften 56 Tore in 54 Spielen.

Nach Einsätzen in der UEFA Youth League feierte Gedikli am 22. Mai 2021 gegen Borussia Dortmund ein Debüt in der deutschen Bundesliga. Zuvor kam er für das Top-Team aus dem Nachbarland dreimal in der UEFA Europa League zum Einsatz.

Beim amtierenden Meister der Süper Lig blieb dem Deutsch-Türken der finale Durchbruch bis dato verwehrt. Im letzten Jahr wurde der Rechtsfuß erstmals in die türkische U21-Nationalmannschaft einberufen, davor absolvierte er 23 Spiele bei den DFB-Junioren und erzielte dabei zehn Tore.

"Hatte auch Angebote aus Deutschland, Holland..."

Emrehan Gedikli: „Die Austria war schon im letzten Sommer an mir interessiert. Deswegen waren sie nun einen Schritt voraus. Ich hatte jetzt auch noch andere Angebote aus Deutschland, Holland, etc. aber habe mich bewusst für Lustenau entschieden. Ich habe hier mit Torben Rhein und Cem Türkmen auch zwei Kollegen, die ich schon lange kenne.

Mit Torben habe ich lange in den DFB-Nachwuchsnationalmannschaften gespielt und Cem kenne ich aus meiner Zeit in Leverkusen. Beide haben mir erzählt, dass beim Verein alles sehr familiär ist und man sich hier in Lustenau als junger Spieler voll auf den Fußball konzentrieren kann. Ich habe einfach Bock zu kicken, will hier meine Tore schießen und dem Verein sowie der Mannschaft helfen.“

"Er erweitert unser Offensive mit klassischem Mittelstürmer"

Sportkoordinator Alexander Schneider: „Wir sind sehr froh, dass die Leihe von Emrehan – nach der ersten Annäherung im vergangenen Sommer – nun quasi im zweiten Anlauf geklappt hat. Er stellt ein weiteres Puzzlestück in unserem Kader dar und erweitert unsere Offensive mit einem „klassischen Mittelstürmer“, der sich am liebsten im gegnerischen Sechszehner aufhält und unsere Durchschlagskraft im letzten Drittel verbessern wird.

Zudem ist Emrehan ein weiterer junger hungriger Spieler, in welchem wir großes Potenzial sehen und der somit perfekt zu unserem eingeschlagenen Weg passt. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns seinen nächsten Karriereschritt gehen kann und uns gleichzeitig maßgeblich bei der Erreichung unseres großen Ziels „Klassenerhalt“ helfen wird.“

Fotocredit: SC Austria Lustenau