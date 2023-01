Nach der abgewiesenen Klage gegen die Tageszeitung Kurier - Ligaportal berichtete am Montag - bleibt ÖFB-Präsident Gerhard Milletich (Foto) in der "Inseraten-Causa" nunmehr die Hoffnung auf das eingeschaltete Bundesliga-Ethikkomitee. Das hat seit Dezember das Mandat, zu prüfen, ob der 66-jährige Burgenländer sein Ehrenamt beim ÖFB missbraucht hat, um Anzeigenkunden für Publikationen seiner Verlage zu akquirieren. Ergebnisse sollen noch im Laufe des Jänner erfolgen. Die nächste ÖFB-Präsidiumssitzung ist am Freitag, 3. Februar, in Graz. Der dortige StFV-Präsident Wolfgang Bartosch will endlich Ruhe.

"Je schneller eine Entscheidung getroffen wird, desto besser"

Bei dieser ersten turnusmäßigen Sitzung des Präsidiums in 2023 in der steirischen Landeshauptstadt ist Wolfgang Bartosch, der sich am darauffolgenden Samstag im steirischen Landesverband zur Wiederwahl stellen will, Gastgeber. "Wir brauchen im ÖFB-Präsidium Ruhe", hofft der Direktor der Arbeiterkammer Steiermark auf eine baldige Einschätzung der "Inseraten-Causa" durch das Ethikkomitee und meinte gegenüber der APA weiter: "Je schneller eine Entscheidung getroffen wird, desto besser."

Zumal ein Imageschaden ohnehin schon entstanden ist - für Milletich, den ÖFB und das Präsidium, das durch das dunkle Kapitel eh schon gespalten ist. Ein Indiz dafür war jüngst ja auch, dass Dr. Gerhard Götschhofer, OÖFV-Präsident und als ÖFB-Vizepräsident Stellvertreter von Milletich, vor Gericht als Zeuge der Verteidigung gegen den ÖFB-Präsidenten aussagte. Auch andere Verbandspräsidenten sind seit der Bestellung von Milletich zum ÖFB-Präsidenten im Herbst 2021, als der Burgenländer den Oberösterreicher Dr. Leo Windtner nach dessen 12 Jahren Amtszeit ablöste, eher Gegner vom ehemaligen burgenländischen Verbandspräsidenten und Ex-"Boss" des EC/ESV Parndorf.

"Nicht vorverurteilen, aber auch abgewiesene Klage nicht ignorieren"

Bartosch: "Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Phase." Der Jurist aus der Steiermark stellte allerdings auch klar, dass man keine Vorverurteilung vornehmen dürfe: "Man muss du Ergebnisse der Ethikkommission abwarten. Man darf aber auch nicht ignorieren, dass die Klage, die er selbst angestrebt hat, abgewiesen worden ist - wenn auch aus formalen Gründen."

Milletich hatte eine Gegendarstellung gefordert, nachdem ihm der "Kurier" Ende Oktober in einem Artikel "Inseratenkeilerei" vorwarf. Das Wiener Landesgericht für Strafsachen wies die Klage zu Wochenbeginn ab, worauf der ÖFB-Präsident allerdings laut "ORF" in Berufung gehen wolle.

Sein Stuhl scheint zu wackeln und für einen Amts-Verbleib wird es auch den Rückhalt der Mehrheit aus dem ÖFB-Präsidium brauchen. Bartosch scheint Brücken bauen zu wollen: "Wir müssen Gräben zuschütten, uns wieder die Hand reichen. "Es geht darum, dass wir als ÖFB einen Weg finden, wo alle miteinander reden können."

"Kann nicht so weitergehen, dass wir uns selbst beschädigen"

Der StFV-Präsident brachte auch eine Reformveränderung ins Gespräch. Im ÖFB-Präsidium statt ehrenamtlicher Funktionäre eine operative Geschäftsführung per "Aufsichtsrat-Funktion" zu haben - vergleichbar wie in der Bundesliga. "Da bin ich offen dafür. Es kann auf jeden Fall nicht so weitergehen, dass wir uns selbst beschädigen."

Fotocredit: ÖFB/Kelemen