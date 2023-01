Zum bereits 22. Mal haben die Fans des SK Rapid Wien via Voting auf der Homepage und mittels E-Mail-Einsendungen den "Rapidler des Jahres" gewählt! Nachdem zuletzt Marco Grüll (2021), der vor 12 Monaten zu Venezia gewechselte Maximilian Ullmann (2020) und Stürmer Taxiarchis Fountas (2019), der mittlerweile in den USA kickt, gewählt wurden, kürten die User von skrapid.at nun für 2022 einen Heimkehrer: Goalgetter Guido Burgstaller.

Über ein Drittel votierten für Rapid-Rückkehrer

Rund 37 Prozent der knapp 21.600 über die Homepage bzw. App abgegebenen Stimmen und ein noch wesentlich größerer Anteil der E-Mail-Zuschriften sprachen sich für Guido Burgstaller aus. Der gebürtige Kärntner (Villach) ließ damit seinen um 13 Jahre jüngeren Stürmerkollegen Bernhard Zimmermann hinter sich, der insgesamt nur knapp 400 Stimmen weniger bekam.

Vorjahressieger Marco Grüll heimste als Vierter auch knapp 1.000 Stimmen ein und verfehlte damit einen „Stockerlplatz“ um ebenfalls nur knapp 400 Stimmen, denn auf Platz 3 wählten die grün-weißen Fans mit U21-Teamkapitän Leopold Querfeld einen weiteren Eigenbauspieler, der im Vorjahr den Sprung in die Profimannschaft geschafft hat.

Mit 33 Jahren ist Guido Burgstaller der zweitälteste Spieler, der diese Wahl gewinnen konnte, nur der langjährige Kapitän und nunmehrige ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel war bei der ersten Auflage dieser Online-Wahl im Jahr 2001 um noch ein Jahr reicher an Lebenserfahrung.

Die Nr. 9 der Grün-Weißen kam im vergangenen Sommer nach 8 Jahren im Ausland (Cardiff City, 1. FC Nürnberg, FC Schalke 04 und FC St. Pauli) nach Hütteldorf retour. Für Rapid bestritt Burgstaller von 2011 bis 2014 bereits 109 Pflichtspiele und erzielte dabei 27 Tore. In der abgelaufenen Herbstsaison brachte es der 25fache ÖFB-Internationale auf 25 Partien, in denen er 12x scorte und zudem in der Bundesliga-Torschützenliste hinter Markus Pink (SK Austria Klagenfurt) Rang 2 belegt.

Guido Burgstaller erfreut und überrascht zugleich

Guido Burgstaller, der vor dem ersten Heimspiel (Sonntag, 19. Februar um 17 Uhr gegen CASHPOINT SCR Altach) im Allianz Stadion auch eine Trophäe für den ehrenvollen Titel „Rapidler des Jahres 2022“ erhalten wird, sagt zu seiner Auszeichnung: „Dass ich von den Fans mit so vielen Stimmen gewählt wurde, freut mich schon und überrascht mich auch ein wenig.

Ich bin ja erst seit Sommer wieder da und leider konnten wir seither ja nicht sehr viele Erfolge feiern. Doch ich bin sicher, dass es wie schon in den letzten Spielen des alten Jahres jetzt weiter aufwärts geht und diese Auszeichnung ist auch ein weiterer Ansporn für mich, weiter jeden Tag alles für meinen Verein zu geben.“

Ihr habt gewählt und jetzt ist es offiziell: Guido #Burgstaller ist Euer 𝗥𝗮𝗽𝗶𝗱𝗹𝗲𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗝𝗮𝗵𝗿𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟮! 🏆



Wir gratulieren und bedanken uns bei Euch allen fürs Abstimmen! 👏😎



▶️ https://t.co/iUjltyz62u #skrapid #SCR2023 pic.twitter.com/P3lvFsHUb6 — SK Rapid (@skrapid) January 18, 2023

Alle Sieger der auf skrapid.at vorgenommenen Wahl zum Rapidler des Jahres:

2022: Guido Burgstaller (33 Jahre zum Zeitpunkt der Wahl)

2021: Marco Grüll (23)

2020: Maximilian Ullmann (24)

2019: Taxiarchis Fountas (24)

2018: Richard Strebinger (25)

2017: Stefan Schwab (27)

2016: Stefan Schwab (26)

2015: Florian Kainz (23)

2014: Robert Beric (23)

2013: Louis Schaub (19)

2012: Deni Alar (22)

2011: Steffen Hofmann (31)

2010: Veli Kavlak (22)

2009: Steffen Hofmann (29)

2008: Stefan Maierhofer (26)

2007: Steffen Hofmann (27)

2006: Veli Kavlak (18)

2005: Steffen Hofmann (25)

2004: Steffen Hofmann (24)

2003: Andreas Ivanschitz (20)

2002: Roman Wallner (20)

2001: Peter Schöttel (34)

Fotocredit: Josef Parak