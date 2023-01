Im Rahmen der Winter-Vorbereitung auf die Frühjahrs-Saison in der ADMIRAL Bundesliga (und auch ÖFB-Cup) absolvierte der RZ Pellets WAC Mittwochnachmittag sein erstes Testspiel im neuen Jahr und traf dabei auf einen "alten Bekannten": Vorjahres-BL-Absteiger FC Flyeralarm Admira. Im Duell der jeweils Tabellen-9. in Liga 1 und 2 siegten in Steinbrunn/Burgenland die Südstädter mit 1:0 (Halbzeit 0:0) durch den 19-jährigen Marco Wagner. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten

"Goldenes Tor" für Admira kurz nach Pause

Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Marco Wagner kurz nach der Pause (48.). Zudem vergaben Schmidt (37.) und Murgas (82.) weitere gute Chancen. Die beiden Winter-Neuzugänge Melih Ibrahimoglu und George Davies waren erstmals für die Admira im Einsatz und absolvierten jeweils eine Spielhälfte, ebenso die Testspieler Lamarana Jallow und Rainhard Young.

Nach dem Mittwoch-Match gegen die Panther, die am kommenden Freitag den nächsten Probegalopp gegen Toni Polsters Wiener Viktoria (18 Uhr, Südstadt) geplant haben, übernachtet das Wölfe-Rudel in Wien. Ehe es Donnerstag vom Flughafen Wien-Schwechat ins 11-tägige Trainingslager nach Marbella geht. In der Küstenstadt an der südspanischen Costa del Sol in der Region Andalusien.

Im Trainingscamp (19.01.-29.01.) stehen für die Schützlinge von Chefcoach Robin Dutt 3 Testspiele am Programm:

Samstag, 21.01. 16 Uhr gegen Vancouver Whitecaps

Mittwoch, 25.01. 15 Uhr gegen FK Haugesund

Samstag, 28.01. 14 Uhr gegen Seattle Sounders FC

Wir gewinnen das erste Testspiel im Kalenderjahr 2023 gegen den WAC mit 1:0. Den Treffer der Panther erzielt Wagner (48.). 🙌 #ligazwa #admira #admiralligazwa #vorbereitung #testspiel pic.twitter.com/BiRMbirkKd — FC Flyeralarm Admira (@FCAdmiraWacker) January 18, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at