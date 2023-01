Der SK Puntigamer Sturm Graz gewinnt das erste von fünf Testspielen (darunter zwei Doppel am Sa., 21.01., und Do., 26.01.) des türkischen Trainingslagers in Side/Antalya gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein mit 2:1 (Halbzeit 2:1). Nach einem "Blackies"-Blitzstart durch den Doppelschlag der Routiniers Jantscher (5.) und Kiteishvili (11.), kam der Zweitligist aus der Schweiz, der im vergangenen Sommer den SK Rapid Wien im UEFA Europa Conference League-Playoff bezwang, nurmehr zum Anschlusstreffer. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Im Herbst langzeitverletzungsgeplagt meldete sich SK Sturm-Routinier Jakob Jantscher zurück und brachte die Steirer im türkischen Side bei leichtem Regen und zugleich auch Sonnenschein mit seinem frühen 1:0 auf die Siegesstraße im Probegalopp gegen den FC Vaduz.

Ilzer: "Spiel gibt uns viele Anhaltspunkte"

SK Puntigamer Sturm Graz vs. FC Vaduz 2:1 (2:1)

Tore: Jantscher (5'), Kiteishvili (11') bzw. Sutter (40')

Side, 18. Jänner 2023, 14 Uhr (MEZ), 50 Zuschauer



SK Puntigamer Sturm Graz: Okonkwo (46. Siebenhandl) - Gazibegovic (46. Ingolitsch) - Geyrhofer (46. Affengruber) - Wüthrich (46. Borkovic) - Schnegg (46. Dante) - Stankovic (46. Ljubic) - Kiteishvili (46. Horvat) - Prass (46. Stückler) - Teixeira (46. Sarkaria) - Emegha (46. Grgic) - Jantscher (46. Ajeti)



FC Vaduz (Startformation): Büchel - Omerovic - Sutter - Iodice - Ris - Xhemajli - Gasser - Sasere - Pepsi - Dobras - Fosso.

Cheftrainer Christian Ilzer: "Wir haben heute gegen einen wirklich sehr guten Gegner gespielt, Vaduz war körperlich sehr präsent, hat aber auch fußballerisch einiges zu bieten gehabt. So haben wir unsererseits ein sehr schnelles Spiel benötigt, um uns aus Drucksituationen lösen zu können. Das haben wir phasenweise sehr gut gemacht, phasenweise aber auch nicht ganz so wie ich mir das vorstelle.

In der 2. Halbzeit haben wir uns noch einige sehr gute Situationen erarbeitet, aber in letzter Instanz nicht die richtige Entscheidung getroffen. Grundsätzlich war das heute aber ein sehr guter Test und ein Spiel, das uns viele Anhaltspunkte gibt, an denen wir hier im Trainingslager arbeiten können."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL