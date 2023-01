Die Linzer Athletiker holen sich im 10-ägigen Trainingslager im türkischen Belek den Feinschliff fürs Frühjahr. Vier Testspiele stehen für den LASK, aktuell Tabellendritter in Liga 1, auf dem Programm. Alle Spiele werden auf der Facebook-Seite der Linzer live übertragen. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL-Bundesligisten.

Marin Ljubičić und Co. vom 19. - 28.01. Trainingscamp in Belek/Antalya

Ab in den Süden – das hieß es heute für die Delegation der Linzer Athletiker: Mannschaft und Betreuerstab machten sich auf den Weg nach Belek, um kurz nach 13 Uhr hob der LASK von München aus Richtung türkischer Riviera ab. Bis einschließlich 28. Jänner bereiten sich die Schwarz-Weißen in Belek aufs Frühjahr vor.

„Die Burschen haben in der bisherigen Vorbereitung super mitgezogen und hart trainiert. Mit vier Testspielen und vielen Einheiten wartet in Belek ein dichtes Programm auf uns. In diesen zehn Tagen werden wir uns den Feinschliff fürs Frühjahr holen. Auch Moses Usor und einige Spieler der Amateure haben wir mit an Bord - für die Integration dieser Spieler kann die Zeit in Belek Gold wert sein“, sagte LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer vor dem Abflug.

Alle Testspiele im Facebook-Livestream

Im Trainingslager bestreiten die Athletiker vier Testspiele – als besonderes Service überträgt der LASK alle vier Spiele live auf Facebook (facebook.com/LASKOfficial):

SA, 21. 01. - 13 Uhr MEZ | LASK – Sanfrecce Hiroshima (JPN)

DI, 24. 01. – 13 Uhr MEZ | LASK – PFK ZSKA Sofia (BUL)

DO, 26. 01. – 15 Uhr MEZ | FK Čukarički (SRB) – LASK

FR, 27. 01. – 13 Uhr MEZ | LASK - Wisła Krakau (POL)

Der LASK-Kader in Belek:

Tor: Alexander Schlager, Tobias Lawal, Thomas Gebauer, Lukas Jungwirth

Verteidigung: Ákos Kecskés, Philipp Ziereis, Philipp Wiesinger, René Renner, Marvin Potzmann, Filip Stojkovic, Felix Luckeneder, Yannick Oberleitner, Moritz Würdinger, Luca Wimhofer

Mittelfeld: Peter Michorl, Moses Usor, Branko Jovicic, Thomas Goiginger, Marco Kadlec, Florian Flecker, Sascha Horvath, Keito Nakamura, Nemanja Celic, Adil Taoui

Sturm: Robert Zulj, Marin Ljubicic, Husein Balic, Efthymios Koulouris

Ready for Take-Off! Unsere Mannschaft ist bereits am Weg nach Belek - wir übertragen alle vier Testspiele live auf Facebook!📺



📰Die besten Pics vom Abflug: https://t.co/3491wYQsq3 pic.twitter.com/c9MPX7r9ME — LASK (@LASK_Official) January 19, 2023

