23 Testspiele von gesamt geplanten 54 im Jänner - Stand heute - haben die 12 Klubs der ADMIRAL Bundesliga bereits absolviert. Die restlichen folgen bis zur in drei Wochen am 10. Februar beginnenden Frühjahrsrunde in der Meisterschaft. Für 7 Klubs steht ja bereits am Wochenende zuvor (3. - 5. Februar) das Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale an. Die halbe Liga bereitet sich in diesen Wochen im türkischen Trainingscamp in Antalya (Belek & Side) vor, wo der "Ernstfall geprobt" wird - siehe nachfolgend. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf den Infos der Vereine, Änderungen vorbehalten.

Mit dem Probe-Galopp beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München hatten die Roten Bullen den Testspiel-Kracher im Jänner. Dabei feierte der FC Red Bull Salzburg vergangenen Freitag im FC Bayern-Campus beim 4:4-Spektakel einen Achtungserfolg. Heute testet der österreichische Serienmeister wieder gegen einen deutschen Traditionsklubs: Im Trainingscamp in Marbella gegen den Karlsruher SC (16 Uhr).

3 Klubs mit halben Dutzend an Testspielen

Mit je 6 Testspielen planen der Tabellenzweite SK Sturm Graz (darunter 2 Testspiel-Doppel jeweils an einem Tag), der Tabellendritte LASK und der Liga-Achte Austria Lustenau die meisten der 12 Klubs.

Insgesamt kommt es für die heimischen Teams überwiegend zu internationalen Kräftemessen im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrs-Saison. Lediglich Austria Klagenfurt hat bei seinen bisher fixierten drei Probegalopps heimische Gegner, dabei gegen Dritt- und Viertligisten.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg