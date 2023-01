Am vergangenen Dienstag in Belek/Antalya angekommen, absolvierte die SV Guntamatic Ried am heutigen Freitag den ersten Probegalopp von gesamt zwei Testspielen im Rahmen des einwöchigen Trainingscamps in der Türkei. Gegen den serbischen Erstligisten FK Novi Pazar (6. Tabellenplatz) kam es für den Tabellenvorletzten der ADMIRAL Bundesliga nach ausgeglichenen Spielanteilen am Ende zu einem 0:0! Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Der 22-jährige Keeper Jonas Wendlinger hielt 75 Minuten für die SV Guntamatic Ried ebenso "die Null" hinten fest wie der 20-jährige Patrick Moser die restlichen 15. Am Montag im 2. Testspiel darf dann Samuel Sahin-Radlinger 75 Minuten ran und Moser wieder 15, wie der 30-jährige Einser-Goalie auf Nachfrage von Ligaportal sagte.

Rieder Defensiv kompakt

In der 1. Halbzeit neutralisierten sich beide Teams in einer ausgeglichenen Partie weitestgehend. Die erste Chance der Partie hatten die Serben durch einen Freistoß aus 25 Meter Entfernung, der aber kein Problem für Keeper Wendlinger darstellte. Die Rieder taten sich in der Anfangsphase schwer gegen die Blau-Weißen, Torchancen herauszuspielen.

Die Defensive stand jedoch gut und ließ den Sechstplatzierten der serbischen Liga zu keinen klaren Möglichkeiten kommen. Es entwickelte sich daher eine Partie mit wenigen Höhepunkten in Halbzeit 1. In der 30. Minute setzte sich Martin auf der linken Seite durch brachte den Ball gefährlich in die Mitte - der Abschluss von Stefan Nutz konnte aber von Novi Pazar Schlussmann Kljajic geklärt werden.

Die Schwarz-Grünen kamen nun besser ins Spiel und hatten 5 Minuten später nach einer Ecke die nächste Torchance. Lackner kam zum Kopfball, den Kljajic jedoch fangen konnte. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Montag 2. Test gegen NS Mura

In der 2. Halbzeit kamen die Serben zur ersten Chance, Kurdic köpfte nach einem Eckball jedoch knapp neben das Ried Tor. In der 57. Minute hatte Cosgun die erste Chance der Rieder nach der Pause, sein Schuss von der Strafraumgrenze konnte aber pariert werden.

Nach einer Flanke von rechts kam in Min. 66 der Ball zu Cosgun, dessen Schuss vom 16er über das Tor ging. Nach 75 Minuten bekam die SVR nach einem Foul an Monschein einen Freistoß direkt an der Strafraumgrenze zugesprochen. Plavotic führte gefährlich aus, der Tormann von Pazar konnte aber parieren. Die Innviertler waren nun das bessere Team. Die letzte Chance im Spiel hatte dann Jurisic aus spitzem Winkel, es blieb aber beim torlosen Unentschieden.

Bei der SV Guntamatic Ried waren heute die Kapitäne Marcel Ziegl (arbeitet weiter für sein Comeback nach Verletzung) und Keeper Samuel Sahin-Radlinger (Info siehe oben unter Foto) nicht im Testspiel-Kader gegen den 1928 gegründeten, serbischen Traditionsklub um Neocoach Aleksandar Stankovic (seit 1. Jänner im Amt) folgen.

Freitag, 20.01.2023, 13:15 Uhr MEZ, Belek/Antalya

Testspiel SV Guntamatic Ried vs. FK Novi Pazar 0:0

Startelf SV Ried: Wendlinger (76./Moser) – Pomer (61./Jurisic) , Lackner (46./Plavotic), Turi (46./Gragger), Wießmeier (46./Ungar) – Mikic (76./Beganovic), Martin (70./Madritsch), Michael (46./Cosgun), Weberbauer (46./Lang) – Nutz (46./Kronberger), Chabbi (46./Monschein). Trainer: Christian Heinle.

Am kommenden Montag, den 23. Jänner (13.15 Uhr MEZ) kommt es für die SV Guntamatic Ried zum 2. Testspiel. Gegen NS Mura (1. Liga Slowenien), wieder in Belek.

Die SV Guntamatic Ried und der FK Novi Pazar trennen sich mit einem 0:0 Unentschieden 🤝⚽#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/S81tXzPHag — SV Ried 1912 (@svried1912) January 20, 2023

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger