Zum Duell zwischen dem Schlusslicht der ADMIRAL Bundesliga und Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga kam es am heutigen Freitag im Testmatch zwischen dem TSV Egger-Glas Hartberg und SKN St. Pölten. In ihrem 3. Tespiel im Jänner trennte sich die Elf von Chefcoach Markus Schopp und die Niederösterreicher auf dem Kunstrasenplatz in Rohrbach/Lafnitz 1:1 (1:0). Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

SK Rapid-Leihstürmer René Kriwak (r.) erzielte für den TSV Hartberg die 1:0-Pausenführung und scorte damit in allen drei Testspielen im Jänner für die Schopp-Elf.

Freitag, 20.01.2023, 14 Uhr, Kunstrasen Rohrbach/Lafnitz

TSV Egger Glas Hartberg vs. SKN St. Pölten 1:1 (1:0)

TSV Hartberg: Sallinger (60./Pußwald) – Fadinger (46./Schimandl), Kröpfl (46./Lemmerer), Pfeifer (46./Schantl), Karamarko (46./Gollner), Kainz (46./Sellinger), Heil (46./Horvat), Farkas (46./Steinwender), Rotter (46./Sonnleitner), Frieser (46./Paintsil), Kriwak (46./Tadic). Trainer: Markus Schopp.

Torfolge: 1:0 (29.) Rene Kriwak, 1:1 (50./Elfmeter) Barlov.

Nach den beiden bisherigen Testspielen im Jänner, jeweils dienstags, gegen Zalaegerszegi TE FC/Ungarn, 1:2, und ADMIRAL 2. Ligist SKU Amstetten, 5:2 in Neuhofen/Ybbs), blieben die Schopp-Schützinge im dritten Probe-Galopp damit erstmals ohne Niederlage.

Am Montag geht es für den TSV-Tross in das erste Trainingslager nach Catez/Slowenien.

