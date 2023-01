Auch in seinem 2. Testspiel im Rahmen seines 11-tägigen, türkischen Trainingslagers im Mardan-Stadion in Belek/Antalya kam der FK Austria Wien zu einem Sieg. Nach dem 3:1 am Dienstag vs. Vasas FC erfeute sich der Tabellen-7. der ADMIRAL Bundesliga um Neo-Chefcoach Michael Wimmer heute über einen 2:1-Sieg gegen den 13-fachen ukrainischen Meister Shakhtar Donetsk. Routinier James Holland (33) & Youngster Florian Kopp (21), beide am 15. Mai geboren, doch bei 12 Jahren Altersunterschied, erzielten, jeweils nach Cornerbällen, die Treffer für die Veilchen. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Im Herbst gegen Real Madrid & RB Leipzig in Champions League

Der ukrainische Topklub Shakhtar Donetsk - aktuell Zweiter nach 14 Runden in der heimischen Liga und im Herbst in einer Hammergruppe in der Champions League in Pool Dritter hinter Real Madrid und RB Leipzig, doch noch vor Celtic Glasgow – startet zu einer ähnlichen Zeit wie die Austria in die Frühjahrssaison, nämlich 4 Tage nach dem Heimspiel der Wiener Violetten gegen die Kärntner Violetten von Austria Klagenfurt am 16. Februar. Los geht es für die Ukrainer gleich mit der K.o.-Phase der UEFA Europa League.

Die erste Testspiel-Torchance hatte Manuel Polster nach Vorarbeit von Dominik Fitz und Manfred Fischer (14.). Der 33-jährige Australier James Holland brachte die Austria in der 24. Minute mit einem wuchtigen Schuss aus 25 Metern in Folge eines Corners mit 1:0 in Führung.

FAK-Premierentor für Tiroler Florian Kopp

Shakhtar kam nach der Pause durch Kryskiv (49.) zu einer Chance, auch Torhüter Christian Früchtl durfte sich auszeichnen (54.). Für die Veilchen hatte Haris Tabakovic (65.) nach einem schnellen Angriff über Polster und Fischer eine Möglichkeit. Der 21-jährige Innenverteidiger Florian Kopp aus Tirol verwertete einen Braunöder-Corner mit seinem FAK-Premierentor zum 2:0 (73.). Shakhtar verkürzte nach Foul von Matan Baltaxa per Elfer von Bondarenko auf 2:1 (79.). In der Schlussphase gab es Chancen auf beiden Seiten, Braunöder fand eine für die Veilchen vor.

Dass der 13-fache ukrainische Meister unbedingt noch den Ausgleich erzielen wollte, zeigt, dass bei der letzten Standard-Situation sogar der Torhüter in den Austria-Strafraum aufrückte. Doch die Violetten brachten den 2:1-Vorsprung ins Ziel.

"Generationen-Siegtorschützen": der 33-jährige James Holland und der 21-jährige Florian Kopp, beide jeweils am 15. Mai geboren.

Erwähnenswert auch, dass der 20-jährige israelische Neuzugang Doron Leidner einen Tag nach seiner Verpflichtung ab der 66. Minute sein Debüt am linken Flügel feierte.

"Haben uns im ganzen Spiel an Plan gehalten"

Trainer Michael Wimmer: „Wir haben uns im ganzen Spiel an unseren Plan gehalten. Wir waren kompakt mit guten Auslösern in einer guten Höhe und haben uns auch Torchancen erspielt, wobei wir bei Ballgewinnen teilweise zu hektisch agiert haben. Es war ein sehr guter Test gegen ein Team, das noch in der Europa League spielt. Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen, mit denen wir gut weiterarbeiten können. Das Ergebnis ist schön und gibt Selbstvertrauen, aber wichtiger ist, dass wir wieder einen Schritt vorwärts gemacht haben. Wir versuchen, täglich dazuzulernen.“

FK Austria Wien: Früchtl; Handl, Martins, Meisl; Ranftl, Holland, Jukic, Polster; Fischer, Tabakovic, Fitz. Trainer: Michael Wimmer.

Ab der 66. Minute: Früchtl; Kopp, Martins (80. Kreiker), Baltaxa; Teigl, Braunöder, Smrcka, Leidner; Gruber, Keles, Dovedan.

Tore: 1:0 Holland (24.), 2:0 Kopp (73.), 2:1 Bondarenko (79., Elfer).

Das dritte und letzte Testspiel im Trainingscamp in Belek absolvieren die Wiener Violetten zwei Tage vor ihrer Abreise am kommenden Montag (Ankick: 15:30 Uhr MEZ) gegen FK Partizan Belgrad, Ort: Sueno Hotels Football Center.

