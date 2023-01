Nach dem Karriereende des jahrelangen Einser-Goalies René Swete entstand für die sportliche Führung beim TSV Egger-Glas Hartberg Handlungsbedarf. Wie der Tabellenletzte der ADMIRAL Bundesliga am Freitagabend vermeldet, ist es gelungen, einen Ersatz auf der Torhüterposition zu finden: Fabian Ehmann wechselt vom ADMIRAL 2. Ligisten SV Horn bis Saisonende zu den Blau-Weißen in die Oststeiermark. Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten.

Fabian Ehmann hier noch im Einsatz für den SV Horn, für den der 24-jährige, gebürtige Grazer in 48 Pflicht-Partien 6 Mal ohne Gegentor blieb.

Karrierestart beim SK Sturm Graz

Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart. Der 24-Jährige war zuletzt Stammtorhüter bei den Waldviertlern und seit Sommer 2021 beim SV Horn. Angefangen hat die Karriere von Fabian Ehmann beim SK Sturm, gefolgt von Engagements in Kapfenberg, bei Aris Saloniki (Griechenland) und Vendsyssel FF (Dänemark). Der 1,89m große Steirer war auch Torhüter in diversen Nachwuchs-Nationalteams Österreichs. Ehmann hat bereits 70 Zweitliga-Partien in den Beinen.

TSV-Winterneuzugang Fabian Ehmann zum Wechsel in die Oststeiermark: "Ich freue mich in Hartberg zu sein und dass ich die Chance bekomme, mich in der Bundesliga zu beweisen. Ich werde alles daran setzen, dass ich meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten kann."

"Perfekte Ergänzung zu Raphael Sallinger"

Trainer Markus Schopp zur Verpflichtung: "Fabi ist genau der Tormann der in unser Profil passt. Ein junger, sehr talentierter Torhüter, der bewiesen hat, dass er bereit ist. Er ist die perfekte Ergänzung zu Raphael Sallinger. Wir sind froh darüber, denn es ist genauso wie wir uns es erhofft haben."

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: "Uns war wichtig, relativ rasch einen Ersatz für Rene Swete zu finden. Mit Fabian Ehmann haben wir nicht nur eine steirische Lösung, sondern auch den Stammtorhüter des Drittplatzierten der 2. Liga zu uns lotsen können. Uns war wichtig, dass wir mit zwei sehr starken Torleuten in das Frühjahr gehen, die haben wir jetzt."

Alle Infos und Stimmen: https://t.co/DkeluCsXQV#inundaut #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/qB8axoFVwU — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) January 20, 2023

