Während im Jänner die halbe ADMIRAL Bundesliga ihr Wintertrainingslager an der türkischen Riviera aufgeschlagen hat, reist Austria Klagenfurt mit seinem Tross am Samstag nach Slowenien. Im Vier-Sterne-Hotel „Vivat Superior“ (Foto) in Moravske Toplice schlagen die Violetten für eine Woche ihr Quartier auf. Und neben den drei bisher geplanten Testspielen gegen Kärntner Amateurklubs kommt es für die Pacult-Elf nun auch zu internationalen Duellen. Gegen die slowenischen Zweitligisten ND Beltinci (Dienstag, 24. Jänner) und NK Aluminij Kidricevo (Mittwoch, 25. Jänner). Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL-Bundesligisten.

Routinier Pink und Co. treffen auf "junge Wilde"

Beide Gegner kommen aus der Druga Liga, der zweithöchsten Klasse Sloweniens. Beltinci belegt nach 18 Runden mit 7 Siegen, 4 Unentschieden und 7 Niederlagen den 6. Rang (wie Austria Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga). Für Aluminij Kidricevo, nach dem Erstliga-Abstieg im vergangenen Sommer derzeit Zweiter im Klassement, stehen 12 Siege, 3 Remis und 3 Pleiten in der Statistik.

In den Partien bekommen es die Waidmannsdorfer mit „jungen Wilden“ zu tun – denn das Durchschnittsalter im Aufgebot von ND Beltinci beträgt 21,2 Jahre, bei NK Aluminij sind es 21,5 Jahre. Im ersten Match gilt es für die Violetten vor allem Gal Grobelnik (21) zu stoppen, der im bisherigen Saisonverlauf 7 Treffer erzielte. Im 2. Testspiel geht die größte Gefahr wohl von Mittelfeld-Mann Nik Marinsek (23) aus, der schon 12 Tore anschreiben konnte.

Austria-Chefcoach Peter Pacult kennt das Hotel, die dazugehörige Therme und die Sportanlage bereits aus früheren Stationen. Dennoch reiste Team-Manager Sandro Zakany schon vor zwei Wochen nach Moravske Toplice und traf sich mit dem Direktor des „Vivat Superior“, inspizierte die Rasenplätze, die Zimmer und den Restaurantbereich.

Zakany: "Bin sicher, dass keine Wünsche offen bleiben"

„Alles top! Die Bedingungen sind ganz hervorragend, die Burschen werden dort hart und fokussiert arbeiten, aber auch regenerieren können. Ich bin sicher, dass keine Wünsche offenbleiben. Nur das Wetter muss mitspielen“, blickt Zakany auf das Trainingslager in Slowenien voraus.

Eines ist klar: Alles wird darauf ausgerichtet sein, dass die Violetten zum ÖFB-Cup-Viertelfinale am Sonntag, den 5. Februar, in der Raiffeisen Arena in Pasching beim LASK bereit sind.

Morgen reisen Trainer-Team und Profis nach Slowenien. Im Vier-Sterne-Hotel „Vivat Superior“ in Moravske Toplice schlagen die Violetten für eine Woche ihr Winter-Quartier auf. Und auch zwei Testspiele werden wir absolvieren.



Alle Infos: https://t.co/ZHNaqOt8Ui…#SKA pic.twitter.com/QyL0N96jrt — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) January 20, 2023

Fotocredit: Hotel Vivat Superior