Er war in seinem (nur) 1 Jahr ein Aktivposten, Leistungsträger und Publikumsliebling beim TSV Hartberg, erzielte zum Auftakt der neuen Saison 2022/2023 die beiden siegbringenden Tore zum 2:1-Heimsieg am 24. Juli gegen den SCR Altach, ehe ihn Ex-ÖFB-Teamtrainer Franco Foda zum FC Zürich lotste: Donis Avdijaj. Oder der "Honigbadger" wie der Ex-Hartberger Trainer Klaus Schmidt den 26-jährigen Deutschen mit Wurzeln im Kosovo liebevoll "taufte". Laut Sky-Informationen bahnt sich jetzt womöglich eine Rückkehr zu den Ost-Steirern an. Das Schlusslicht der ADMIRAL Bundesliga könnte ihn auch gut brauchen...

Trägt Donis Avdijaj zum Frühjahrsauftakt in Ried (12.02., 14:30 Uhr, Josko Arena) wieder das Hartberger TSV-Trikot?

Zuletzt beim FC Zürich Zuschauer

Der Auftakt beim FC Zürich ließ sich vielversprechend an für Donis Avdijaj, der in der Europa League inkl. Quali in 8 Spielen für den Schweizer Meister drei Tore erzielte und seinen Anteil für das "Gruppenphase-Ticket" hatte. Doch nachdem Franco Foda in Zürich entlassen wurde, bekam der in Osnabrück geborene und in der Jugend vom deutschen Bundesliga-Kultklub FC Schalke 04 ausgebildete Außenstürmer wenig Einsatzzeiten, kam im Herbst in der Schweizer Super League nur auf 7 Spiele und fand sich zuletzt gar auf der Tribüne wieder.

Auch heute zum Liga-Auftakt 2023 des FC Zürich in Luzern er nicht im Kader - siehe nachfolgende Twitter-Botschaft.

Laut Sky ist eine Rückkehr zum TSV Egger-Glas Hartberg auf Leihbasis angedacht. Im "Sommer-Schlussverkauf" Ende August 2021 kam Avdijaj von AEL Limassol schon mal zu den Blau-Weißen aus der Ost-Steiermark. Mit Trainer Markus Schopp hat der Tabellenletzte ja bereits einen Rückkehrer gewinnen können. In der aktuell prekrären Situation bzw. der "Mission Klassenerhalt" könnte der flinke Flügelflitzer mit Torinstinkt eine große Hilfe sein.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL