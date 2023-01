Mit 26 Profis an Bord hat sich die Austria Klagenfurt am Samstag um 8.30 Uhr auf den Weg ins Winter-Camp nach Slowenien gemacht. Nach dem Mittagessen im Vier-Sterne-Hotel „Vivat Superior“ bat Chefcoach Peter Pacult die Violetten direkt zur ersten Einheit im Rahmen des Trainingslagers. Bis Freitag wird der 63-jährige Wiener dem Tabellensechsten der ADMIRAL Bundesliga in Moravske Toplice den Feinschliff für den zweiten Teil der Saison 2022/23 verpassen. In 2 Wochen steht bereits das ÖFB-Cup-Viertelinalmatch beim LASK an (Sonntag, 05.02., 18 Uhr, Raiffeisen Arena in Pasching). Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

"Jeder hat die Möglichkeit, sich in den Vordergrund zu stellen!"

„In den letzten drei Wochen haben wir im Kraft- und Ausdauerbereich gearbeitet, den Fokus zudem auf Spiel- und Passformen gerichtet. Jetzt geht es darum, dass wir uns die notwendige Frische und Wettkampfhärte holen. Wir haben im ÖFB-Cup und in der Meisterschaft harte Aufgaben zu bestehen, dafür müssen wir bereit sein“, sagt Peter Pacult, der gespannt ist, wie sich seine Spieler präsentieren: „Jeder hat die Möglichkeit, sich in den Vordergrund zu stellen.“

An jedem Tag sind zwei Einheiten geplant, darüber hinaus stehen den Austria-Kickern die Kraftkammer und zur Regeneration der große Wellnessbereich zur Verfügung. Zwei Testspiele gegen ND Beltinci am Dienstag (14 Uhr) und NK Aluminji am Mittwoch (14 Uhr), beide aus der 2. Liga Sloweniens, runden das Programm ab. Siehe auch separaten Beitrag.

Bis auf Alexander Fuchs (Aufbau nach Hüft-OP) und Jonas Arweiler (Mittelfußbruch vor wenigen Tagen) sowie Liu Shaoziyang, David Puntigam, Fabio Markelic, Emilian Metu und Daniel Francis, die allesamt bei den Amateuren trainieren, sind alle Profis in Moravske Toplice dabei.

Am Samstag nahmen alle Spieler an der ersten Einheit teil, auch Sebastian Soto stieg wieder ein, nachdem er zuletzt wegen einer Achillessehnenreizung pausieren musste.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL