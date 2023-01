Während Donis Avdijaj vor einer möglichen Rückkehr zum TSV Hartberg bzw. dem Absprung beim FC Zürich steht - Ligaportal berichtete -, sorgte ein anderer ehemaliger ADMIRAL Bundesliga-Spieler beim Schweizer Meister gestern auf Anhieb für Furore: Roko Šimić. Der 19-jährige, kroatische U21-Nationalspieler, geboren in Mailand und seit Anfang Jänner bis Saisonende vom FC Red Bull Salzburg an die Eidgenossen ausgeliehen, rettete dem Tabellenletzten der Schweizer Super Liga gestern als Joker mit seinem späten Doppelpack zum 2:2 zumindest ein Remis beim Tabellensechsten FC Luzern.

Roko Šimić (hier im Herbst im Dress der Roten Bullen aus Salzburg gegen den TSV Hartberg) feierte einen Traumeinstand beim FC Zürich und in der Schweizer Super League.

Roko "rockte": Einstand mit 5-Minuten-Doppelpack

Er kam, sah und trag....! Dem 1,90 Meter großen Stürmer, bis Sommer an den FC Zürich vom FC Red Bull Salzburg, wo der Kroate noch einen Vertrag bis 30.06.2025 hat, gelangen am Samstag beim 2:2 des FC Zürich in Luzern beide Treffer.

Der Sohn vom ehemaligen AC Milan-Spieler Dario Šimić wurde erst in der 79. Minute vom dänischen Coach Bo Henriksen eingewechselt. Da lag der FC Zürich noch mit 0:2 zurück, ehe Roko Šimić zumindest ein Remis rettete dank seines späten Doppelpacks in der 89. und 93. Minute. Der Schweizer Meister, Anfangs der Saison noch von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda trainiert, hat nach 17 Spieltagen dennoch weiter die "Rote Laterne"

Im ersten Heimspiel mit dem Rote Bullen-Stürmer trifft der FC Zürich am nächsten Sonntag auf den Tabellendritten FC St. Gallen (16:30 Uhr).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty