Nachdem Markus Mader vor einer Woche nach der 0:3-Pleite gegen Illertisen seinen Spielern den freien Sonntag strich, verzichtete der 54-jährige Austria-Aufstiegscoach diesmal auf Konsequenzen und sieht seine Schützlinge in der Pflicht: „Sie sind verantwortlich für das, was auf dem Platz passiert. Derzeit fehlt es an allen Fronten. Wir haben zu viele Ballverluste, sind zu wenig handlungsschnell, kommen auch nicht in die Tiefe. Derzeit sind wir nicht konkurrenzfähig.“