Im Juli 2022 wechselte Nicolas Kühn von der 2. Mannschaft des FC Bayern bzw. 2. Liga-Absteiger FC Erzgebirge Aue (Leihe vom deutschen Rekordmeister) zum SK Rapid Wien. Von den Violetten aus Sachsen zu den Grün-Weißen nach Wien, wo der Neujahrs- und Millenium-Geborene (01.01.2000) einen Vertrag bis 30.06.2026 unterschrieb. Bis Mittwoch befindet sich der 23-jährige Deutsche mit den Hütteldorfern noch im 12-tägigen Trainingslager in Belek/Antalya, in das Kühn krankheitsbedingt nachreiste. Wie es ihm geht und Weiteres verrät er im exklusiven Ligaportal-"Give-me-five"-Interview (5 Fragen = 5 Antworten).

Eines der beiden ADMIRAL Bundesliga-Tore im Herbst von Nicolas Kühn ist auf dem Weg, hier: das Führungstor am 28. August 2022 bei SK Rapid vs. Sturm Graz (am Ende 1:2). Das Retourmatch ist sogleich der Frühjahrs-Auftakt 2023 in der Liga am Freitag, 10.02., in der Merkur-Arena in Graz (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

21 Pflichtspiel-Einsätze im 1. Halbjahr beim SK Rapid absolviert

Nicolas Kühn absolvierte im ersten Teil der neuen Saison 2022/2023 wettbewerbsübergreifend 21 Pflichtpartien (je 3 Tore + Assists) und zeigte dabei durchaus seine Offensiv-Qualitäten. Der im niedersächsischen Wunstorf, unweit von Hannover geborene 23-jährige Offensivakteur hat bereits einige Fußball-Stationen hinter sich. Begonnen hat alles bei seinen Jugendvereinen TSV Klein Heidorn, 1. FC Wunstorf, ehe es im Nachwuchsbereich weiter ging über den FC St. Pauli (2009-2011), Hannover 96 (2011-2015) und RB Leipzig (2015-2018).

Weiter ging es dann für den 1,74 Meter großen Linksbeiner ab dem 18. Lebensjahr mit Ajax Amsterdam und FC Bayern München, jeweils den 2. Mannschaften, ehe mit der Saison 2021/22 die Leihe vom deutschen Rekordmeister zum 2. Ligisten FC Erzgebirge Aue erfolgte. Und von den Sachsen ging es nach den Niederlanden zum 2. Mal ins Ausland, nach Österreich und Wien, respektive zum SK Rapid.

"Muss und werde in Sachen scoren noch zulegen"

Ligaportal: Hallo Nicolas. Du bist nahe Hannover, ich nahe Kassel geboren. Da spricht man reinstes hochdeutsch...also sprachlich passt es schon mal. Bei Dir fallen ja Neujahrs- und Geburtstagswünsche auf einen Tag. 01.01.2000 geboren...welch historisches Datum...da hast Du schon mal einen Sonder-Status...:o) Alles Gute nachträglich für das neue Kalender- und idente Lebensjahr. Das ungesund für Dich begann. Was hattest Du und wie geht es Dir derzeit?

Nicolas Kühn: Ja, genau ich bin erstmal etwas ausgefallen wegen einem grippalen Infekt. Das habe ich soweit überwunden und jetzt geht es mir wieder gut. Ich bin am letzten Dienstag ins Trainingslager nachgereist und dann auch direkt ins Training mit eingestiegen."

Ligaportal: Ein halbes Jahr beim SK Rapid und Wien. Wie fällt Dein bisheriges Fazit über die Stadt und Deine sportliche Performance im Herbst aus?

Nicolas Kühn: Wien als Stadt gefällt mir super, fühle mich da extrem wohl. Im ersten halben Jahr hätte von unserer Leistung sicher mehr kommen können. Wobei ich mit meiner Leistung persönlich relativ zufrieden bin. Zugleich weiß ich aber auch, dass ich noch mehr liefern kann und gerade in Sachen Tore scoren noch zulegen muss und werde.

Ligaportal: Wie lauten Deine persönlichen Ziele für die Frühjahrssaison und wie siehst Du die Perspektiven für den SK Rapid, der ja noch auf "zwei Hochzeiten tanzt"?

Nicolas Kühn: Mein persönliches Ziel ist es erstmal fit zu werden und dann meinen Stammplatz zu festigen, um möglichst viele Spiele zu machen. Was den ÖFB-Cup und die Liga angeht wollen wir erstmal das nächste Spiel gewinnen, mit dem wir in das Frühjahr starten. Wir wollen im Pokal möglichst weit kommen. In der Liga wollen wir unter die ersten 6 kommen, um dann in der Meisterschaftsrunde zu spielen.

"Schritt zu RB Leipzig & Ajax Amsterdam war größte Entwicklung"

Ligaportal: Du hast schon bei namhaften Tradionsvereinen (siehe weiter oben bei Einleitung) gespielt. An welchen Klub denkst Du besonders gern zurück bzw. wo hast Du für Dich persönlich die größte Entwicklung genommen?

Nicolas Kühn: Ja, da sind einige namhafte Klubs dabei. Für mich persönlich war auf jeden Fall die größte Entwicklung der Schritt Ende 2014 zu RB Leipzig. Da habe ich einige neue Erfahrungen gemacht. Auch von der menschlichen Ebene her. Von dort aus folge dann der Schritt zu Ajax Amsterdam zu gehen. Da habe ich mich am meisten weiter entwickelt, in den Jahren von 2015 - 2018.

"...da gibt es für Deutschland Nachholbedarf"

Ligaportal: Du hast 4 Einsätze in der DFB-U20-Nationalmannschaft absolviert und 2 Tore erzielt. In Deutschland kommt die A-Nationalmannschaft nach dem erneut vorzeitigen Ausscheiden in der WM-Gruppenphase derzeit ungut weg, einige Experten machen sich ein Jahr vor der EM im eigenen Lande gar große Sorgen. Wie denkst Du über das WM-Aus und die Perspektiven des DFB-Teams um Coach Hansi Flick?

Nicolas Kühn: Ja, in den 4 Spielen für Deutschland habe ich 2 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Ich denke, das ist eine relativ gute Quote. Was die Zukunft und Perspektive angeht, glaube ich, dass Deutschland immer das Potential hat, eine der besten Mannschaften zu sein.

Ich glaube schon, dass da einiges, was Spieler- und Nachwuchs-Entwicklung angeht, schief gelaufen ist. Was Spieler angeht mit einem besonderen Etwas zu entwickeln. Da gibt es Nachholbedarf. Wenn man das in den Griff kriegt, hat Deutschland mit der Fußball-Nationalmannschaft wieder eine positive Zukunft.

Ligaportal: Danke Nicolas für das Gespräch. Alles Gute!

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: Josef Parak