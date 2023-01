Im Rahmen seines 8-tägigen Trainingslagers im Vivat Superior“ in Moravske Toplice/Slowenien absolvierte Austria Klagenfurt am heutigen Dienstag das erste von zwei Testspielen. Gegen den slowenischen Zweitligisten ND Beltinci (6. Platz) kam der ADMIRAL Bundesliga-Sechste vom Wörthersee zum 7:1-Kantersieg (Halbzeit 3:1) auf Kunstrasen, wobei Soto 3x scorte, und erhöhte sein Testspiel-Torkonto im Jänner damit auf 23:4 in 3 Test-Matches. Bereits morgen geht es mit NK Aluminij Kidricevo gegen den nächsten slowenischen Zweitligisten ran. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Pink-Power! Der mit 12 Treffern Führende der BL-Torschützenliste - Markus Pink - ist auch im neuen Jahr obenauf bzw. gut drauf, erzielte in den bisherigen Jänner-Testspielen 6 Treffer. Heute im Traininglager traf der 31-jährige Klagenfurter gegen den slowenischen Zweitligisten ND Beltinci per Doppelpack. Wobei natürlich die bisherigen Testspiel-Gegner und -Resultate nicht überzubewerten sind...was auch der Kapitän weiß.

Vesel Demaku eröffnete Torreigen nach 180 Sekunden

Im Duell Tabellensechster 2. Liga Slowenien gegen Tabellensechster 1. Liga Österreich gab Austria-Chefcoach Peter Pacult wieder 22 Akteuren Einsatzzeiten bei jeweils 45 Minuten.

In der Startelf setzte der Trainer auf Marco Knaller im Tor, Simon Straudi, Kosmas Gkezos, Nicolas Wimmer und Till Schumacher bildeten die Abwehrreihe. Im Mittelfeld erhielten Rico Benatelli im Zentrum sowie Vesel Demaku und Andy Irving auf den Halbpositionen den Vorzug. Im Angriff liefen Solomon Bonnah und Florian Jaritz auf den Flügeln auf, Kapitän Markus Pink in der Mitte.

Die Austria legte munter los, zeigte sich von Beginn an spielfreudig - und zielstrebig. Schon nach 180 Sekunden klingelte es im Kasten: Vesel Demaku sorgte für das 1:0 der Kärntner Violetten. Der Winter-Zugang vom SK Sturm Graz zeigte dann auch als Vorbereiter auf, Markus Pink (14.) schob ein. Die Hausherren ließen sich nicht hängen, lauerten auf Konter und kamen durch Robert Čakš (23.) zum Anschluss. Violett blieb aber bestimmend und stellte vor der Pause den alten Abstand wieder her: Wieder war Torgarant und Kapitän Markus Pink (37.) zur Stelle.

Im 4. Versuch schlug Soto zu und setzte 3-Minuten-Doppelpack im Finish drauf

Mit Beginn des 2. Durchgangs wechselte Chefcoach Pacult komplett durch. Phillip Menzel übernahm zwischen den Stangen, Michael Blauensteiner, Thorsten Mahrer, Jannik Robatsch und Maximiliano Moreira in der Defensive. Im Mittelfeld bekamen Christopher Cvetko, Fabian Miesenböck und Christopher Wernitznig ihre Bewährungschancen, im Angriff durften Sinan Karweina, Sebastian Soto und Florian Rieder vorspielen.

Auch in der neuen Besetzung waren die Waidmannsdorfer das überlegene Team. Nachdem Sebastian Soto (Foto) gleich dreimal Pech im Abschluss hatte, schlug der 22-jährige US-Boy mit chilenischen Wurzeln in der 61. Minute nach Wernitznig-Flanke per Kopfball zu. Christopher Wernitznig (79.) mit einem Freistoß aus 22 Metern und wiederum Soto (82., 84.) jeweils nach Zusammenspiel mit Karweina sorgten mit ihren Treffern für den verdienten 6:1-Endstand

Schon am Mittwoch (14 Uhr) steht der zweite und letzte Test im Rahmen des Winter-Camps am Programm. Dann treffen die Violetten erneut auf dem Kunstrasen in Beltinci auf den slowenischen Zweitliga-Zweiten NK Aluminij. Donnerstag und Freitag wird in Moravske Toplice trainiert, ehe der der Austria-Tross in die Heimat zurückkehrt. Am Samstag (14 Uhr) steigt im Sportpark Klagenfurt ein Match gegen den SK Treibach aus der Regionalliga Mitte.

Dienstag, 24.01.2023, 17 Uhr, Moravske Toplice/Slowenien

Testspiel ND Beltinci/2. Liga Slowenien vs. SK Austria Klagenfurt 1:7 (1:3)

SK Austria Klagenfurt, 1. Hz.: Knaller; Straudi, Gkezos, N. Wimmer, Schumacher, Demaku, Benatelli, Irving, Bonnah, Pink, Jaritz.

SK Austria Klagenfurt, 2. Hz.: Menzel; Blauensteiner, Mahrer, Moreira, Cvetko, Miesenböck, Wernitznig, Rieder, Soto, Karweina. Trainer: Peter Pacult.

Tore: 0:1 Demaku (3.), 0:2 Pink (14.), 1:2 Caks (31.), 1:3 Pink (38.), 1:4 Soto (62.), 1:5 Wernitznig (81.), 1:6 Soto (82.), 1:7 Soto (84.).

Drittes Match, dritter Sieg! Am Dienstag haben wir uns im Rahmen des Trainingslagers in Slowenien beim Zweitliga-Sechsten ND Beltinci mit 7:1 (3:1) durchgesetzt.



⚽️ Sebastian Soto (3), Markus Pink (2), Vesel Demaku und Christopher Wernitznig.



📝https://t.co/IOJUdX8Rpg#SKA pic.twitter.com/BXYATPGExB — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) January 24, 2023

Vorbereitungsprogramm im Jänner von Austria Klagenfurt:

Mi., 04.01: Start der Vorbereitung auf Frühjahrssaison

Sa., 14.01.: SK Austria Klagenfurt vs. VST Völkermarkt (Kärntner Liga) 12:1 (6:1). Tore: Markus Pink (3), Vesel Demaku & Sinan Karweina (je 2), Christopher Wernitznig, Christopher Cvetko, Sebastian Soto, Kosmas Gkezos und Jonas Arweiler (je 1).

Mi., 18.01.: SK Austria Klagenfurt vs. WAC Amateure 4:2 (1:1). Tore Austria: Pink, Robatsch, Gkezos und Cvetko.

Sa., 21.01. - Sa., 28.01.: Trainingslager Vivat Superior“ in Moravske Toplice/Slowenien

Die., 24.01., 17 Uhr: ND Beltinci/2. Liga Slowenien vs. SK Austria Klagenfurt 1:7 (1:3).

Mi., 25.01., 14 Uhr: NK Aluminij Kidricevo/2. Liga Slowenien vs. SK Austria Klagenfurt

Sa., 28.01., 14 Uhr: SK Austria Klagenfurt vs. SK Treibach (RL Mitte).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Austria Klagenfurt