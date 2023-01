Der FC Red Bull Salzburg ist seit Jahren als Top-Talenteschmiede bekannt und beschert jungen Spielern permanent das Sprungbrett. Auch beim am vergangenen Samstag zu Ende gegangenen Trainingslager in Marbella (siehe auch Video) des ADMIRAL Bundesliga-Serienmeisters nutzten Jungbullen die Chance, um den nächsten Schritt im Kader von Chefcoach Matthias Jaissle zu machen. Wieder mal gab es beim österreichischen Fußball-Flaggschiff in einer Vorbereitungsphase die Chance, sich zu empfehlen für anfallende Herausforderungen auf nationalem und kontinentalem Gewässer. Dazu 5 Youngster nachfolgend im Porträt.

Wieder einer der zahlreichen Jungbullen, der den Sprung über RBS-Kooperationspartner FC Liefering aus der ADMIRAL 2. Liga in den Bundesliga-Kader des FC Red Bull Salzburg geschafft hat: Lawrence Agyekum.

Adam Stejska - 20 Jahre

Dass das UEFA-Youth-League-Team der Roten Bullen in der abgelaufenen Saison 2021/2022 bis ins Endspiel kam, war nicht zuletzt dem 1,89m großen Goalie zu verdanken. Adam Stejska verpasste keine einzige Spielminute und war der Matchwinner im Elfmeterschießen gegen MSK Zilina, das den Einzug unter die letzten 16 sicherte. Dank seiner Leistungen auf dem Trainingsplatz – und der Leihe von Nico Mantl (ab Winter bis Saisonende an Aalborg) – wird das tschechische Torwart-Talent nunmehr in der Frühjahrssaison hinter Philipp Köhn die Nr. 2 sein. Der im vergangenen Sommer von RB Salzburg-Kooperationspartner FC Liefering aus der ADMIRAL 2. Liga in den Bundesliga-Kader von Coach Matthias Jaissle gewechselte Stejska kassierte während seiner 105 Einsatz-Minuten im Test in Marbella kein einziges Gegentor.

Adam Stejska bilanziert: "Super Wetter und super Plätze – mit dem Trainingslager können wir alle zufrieden sein. Ich freue mich natürlich sehr, die Chance zu bekommen und zwei Mal ohne Gegentor zu bleiben. Hoffentlich geht es so weiter!"

Samson Baidoo - 18 Jahre

Der gebürtige Grazer kam mit 14 Jahren nach Salzburg und hat sich dort sofort eingelebt. Unter UEFA Youth League- und FC Liefering Coach-Fabio Ingolitsch hat sich "Sammy" Baidoo zu einem echten Leader entwickelt und führte seine Teamkollegen als Kapitän in die K.-o.-Runde der U19-Version der Champions League. Nachdem der im vergangenen Sommer vom FC Liefering gekommene, 1,87m große Innenverteidiger im August sein Debüt für den FC Red Bull Salzburg gab, erzielte der ÖFB-U20-Teamspieler (2 Einsätze für Rot-Weiß-Rot) in Marbella im Testmatch gegen den deutschen Zweitligisten Karlsruher SC (Endstand 3:0) sein erstes Tor (zum 2:0, 103. Min.)

Samson Baidoo bilanziert: "Ich freue mich sehr, mein erstes Tor erzielt zu haben! Es war eine super Gelegenheit für mich, mit den Profis zu trainieren. Davon kann ich viel mitnehmen und werde zeigen, was ich in der Jugendliga gelernt habe!

Amankwah Forson - 20 Jahre

6 Torbeteiligungen hatte der 20-jährige, offensive Mittelfeldspieler im Herbst unter der Leitung von Miroslav Klose beim SCR Altach. 2 Torvorlagen gegen den FC Red Bull Salzburg am 8. Oktober in Altach (2:3-Endstand) rundeten seine beeindruckende Vita ab. Der am 31.12.2002 geborene Ghanaer hat sich in der österreichischen Oberliga etabliert, und der vielseitige Linksbeiner soll dem Vorwärtsspiel der Roten Bullen zusätzlichen Schub geben – so wie er es in den letzten Tagen im Trainingslager getan hat.

Awankwah Forson meint: "Bei der Leihe nach Altach ging es vor allem darum, Spielzeit zu bekommen und das Leben in der österreichischen Bundesliga zu lernen. Ich möchte hier jetzt Minuten holen und Champion werden. Das Trainingslager hat so viel Spaß gemacht!"

Lawrence Agyekum - 19 Jahre

Apropos Altach - der vierte Ex-Lieferinger im Bunde: Lawrence Agyekum - debütierte am 8. Oktober für die Roten Bullen beim 3:2-Sieg in der CASHPOINT Arena und kam seither in fast der Hälfte der möglichen Spielzeit im österreichischen Fußball zum Einsatz. Das ist eine sehr glaubwürdige Bilanz für den Mittelfeld-Dynamo, der wie Awankwah Forson aus Ghana stammt und erst vor einem Jahr aus der West African Football Academy in die Mozartstadt kam .

Statement von Lawrence Agyekum: "Mein Ziel ist es, bei den Profis mitzumischen und dabei zu helfen, das Double zu gewinnen! Es war ein intensives Trainingslager mit guten Freundschaftsspielen."

Ein weiteres "Versprechen in die Zukunft" beim österreichischen "Fußball-von-morgen"-Klub FC Red Bull Salzburg: Karim Konaté, der auch schon mal Tore aus schier unmöglichen Winkeln erzielt.

Karim Konaté - 18 Jahre

5 Torbeteiligungen in 3 Spielen haben dazu geführt, dass Karim Konaté sich in der Wintervorbereitungsphase ein großartiges Statement zur Unterstützung der weiteren Aufnahme im Bundesligateam von Chefcoach Matthias Jaissle abgegeben hat. Der 1,78 Meter große Ivorer hat in der ADMIRAL 2. Liga für den FC Liefering mit seinem Torrekord bereits für Aufsehen gesorgt. In 20 Pflichtpartien im Herbst erzielte der Stürmer aus der Elfenbeinküste 15 Tore (plus 4 Assists). Dabei gelangen "Knipser" Karim Konaté in der Youth League allein 5 Treffer, darunter gegen die U19 des FC Chelsea London beim 5:1 am 25. Oktober 2022 ein Triplepack.

Karim Konate über Trainingslager und Perspektive: "Es war ein sehr gutes Trainingslager für das gesamte Team, aber besonders für mich. Das Team hat mich super integriert. Das war wohl auch der Grund, warum ich diese persönlichen Erfolge erzielen konnte. Ich hoffe, ich bekomme Spielzeit auf höchstem Niveau und die Möglichkeit, dem Team in allen drei Wettbewerben zu helfen."

