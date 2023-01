Der RZ Pellets WAC, der bis Sonntag im 11-tägigen Trainingscamp im spanischen Marbella weilt und dort morgen sein 2. Testspiel absolviert (gegen FK Haugesund, 15 Uhr), vermeldet die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers: Tim Oermann. Der 19-jährige, gebürtige Bochumer kommt bis Saisonende auf Leihbasis vom deutschen Bundesligisten VfL Bochum zum Tabellen-9. der ADMIRAL Bundesliga ins Lavanttal. Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten.

4 Bundesliga-Einsätze in dieser Saison für VfL Bochum

Damit reagieren die Kärntner auch auf das wiederholte Verletzungspech, dass die Lavanttaler in dieser Saison gerade im Abwehrbereich ereilte, wie jüngst der Ausfall von David Gugganig (wir berichteten).

Tim Oermann spielte seit 2012 in der Jugend des Vfl Bochum und schaffte beim Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet zu Beginn dieser Saison den Sprung in den Profikader des deutschen Bundesligisten. In der laufenden Saison kam der 1,89m große Defensivmann auf 4 Einsätze bei den Profis. Ab sofort verstärkt der junge, deutsche Innenverteidiger auf Leihbasis bis Saisonende die Defensive des Wolfsrudels und wird im Lavanttal mit der Rückennummer 5 auflaufen.

"Österreichische Bundesliga hat sehr hohes Niveau und bietet tolle Entwicklungsplattform"

WAC-Chefcoach Robin Dutt (früher selbst mal Trainer beim VfL Bochum und heute seinen 58. Geburtstag feiernd): "Mit Tim haben wir genau den Spieler gefunden, den wir für hinten gesucht haben. Ich bin meinem Ex-Verein Bochum sehr dankbar, dass diese Leihe möglich wurde. Ich bin sehr froh, dass es jetzt so gekommen ist."

WAC-Winter-Neuzugang Tim Oermann: "Ich denke, dass diese Leihe für beide Seiten eine sehr gute Sache ist. Die österreichische Bundesliga hat ein sehr hohes Niveau und bietet eine tolle Entwicklungsplattform für junge Spieler.“

Fotocredit: WAC