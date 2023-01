Er wechselte im Juli 2021 vom FC Blau-Weiß Linz zu Austria Klagenfurt, hatte seinen Anteil daran, dass die Kärntner Violetten im Premierenjahr in der ADMIRAL Bundesliga den Sprung ins Meistergruppe-Playoff schafften und Sechster wurden: Turgay Gemicibasi. Der 26-jährige Deutsch-Türke wurde nach 30 Pflichtpartien (9 Tore + 3 Assists) im vergangenen Sommer von den Waidmannsdorfern für 1 Jahr zum türkischen Erstligisten Kasimpasa verliehen. Wo der Mittelfeldspieler allerdings nach 6 Einsätzen im September bereits frei gestellt wurde. Jetzt will Gemicibasi zurück nach Österreich - doch nicht an den Wörthersee...

"Würde auf Stange Geld verzichten - geht um meine Karriere"

Nachdem es für den im ostdeutschen Riesa geborenen Turgay Gemicibasi (1 U18-Länderspiel für die Türkei) ein sehnlicher Wunsch war, wie er oft bekundete, in der Türkei zu spielen, zieht es ihn nunmehr offensichtlich zurück nach Österreich und in die ADMIRAL Bundesliga. Doch nicht etwa zu Austria Klagenfurt, sondern zu Liga-Konkurrent TSV Hartberg (derzeit bis 27. Jänner im Trainingslager in Čatež/Slowenien - siehe auch WINTER-Vorbereitungsprogramm).

Wie sein Spielerberater Rene Ronneberger gegenüber der Krone meint, sei man sich "mit den Steirern einig!“ Und Turgay Gemicibasi selbst wird in der Tageszeitung zitiert: „Ich will unbedingt nach Hartberg, würde dafür auf eine Stange Geld verzichten. Ich will spielen - hier geht es um meine Karriere."

Ein neuerliches Leihgeschäft ist dem Vernehmen nach ein Thema. Doch da hat Austria Klagenfurt, das eigens am SK Rapidler Nicolas Binder dran scheint, ein entscheidendes Wort mitzureden und will wohl auch Geld sehen. Bei den Kärntner Violetten hat der ehemalige Nachwuchsspieler vom - u.a. - Dynamo Dresden, 1. FC Köln und RB Leipzig - noch einen Vertag bis 30.06.2024.

Auch Avdijaj & Gucher mögliche TSV-Winterneuzugänge

Der TSV Hartberg wiederum könnte ihn in der prekären Situation gebrauchen. Das Schlusslicht braucht bei der "Mission Klassenerhalt" Kämpfertypen und sicher auch Verstärkung im Mittelfeld. Die Verantwortlichen um TSV-Trainer-Rückkehrer Markus Schopp verpflichteten nach dem jähren Karriereende von Keeper & Kapitän René Swete (jahrelang ein "Gesicht der Hartberger") im Winter bereits Schlussmann Fabian Ehmann (vom SV Horn). Dazu Manuel Pfeifer (SV Lafnitz), beide aus der ADMIRAL 2. Liga. Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten.

Außerdem steht eine Rückholaktion bzw. das Comeback von Flügelstürmer Donis Avdijaj (FC Zürich) - wir berichteten - an. Auch der 31-jährige Mittelfeldspieler Robert Gucher wird als Winter-Neuzugang der Ost-Steirer gehandelt. Der gebürtige Grazer steht bis 30. Juni 2024 beim italienischen 3. Ligisten LR Vicenza unter Vertrag. Weiters tauchen in der "Gerüchteküche" auch Tete Yengi (Ipswich Town) und Nemanja Celic (LASK) für die Blau-Weißen auf.

Unsere Mannschaft ist heute in das erste #Trainingslager nach Catez/Slowenien angereist. Auch die ersten Einheiten am Rasen und in der Kraftkammer standen am Programm 🚎⚽️🏋️‍♀️#preseason #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/IoCHJ3RBOH — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) January 23, 2023

