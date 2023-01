Nachdem Turgay Gemicibasi klar bekundete, dass der bis Saisonende von Austria Klagenfurt an den türkischen Erstligisten Kasımpaşa Spor Kulübü Istanbul ausgeliehene Mittelfeldspieler "unbedingt nach Hartberg" und zum TSV will, wird das jetzt eine komplexe Angelegenheit, verbunden mit wohl harten Verhandlungen. An der 4 Parteien beteiligt sind. Neben 3 Vereinen, wobei sich Austria Klagenfurt "im Fahrersitz" befindet, auch der Berater des 26-jährigen Deutsch-Türken, René Ronneberger (Agentur HSR Sports UG). Ligaportal fragte nach beim Deutschen.

Zwar noch bei Austria Klagenfurt unter Vertrag stehend, sieht bzw. wünscht sich Turgay Gemicibasi in diesem Frühjahr statt violett eher in blau-weiß zu spielen.

Ausgebildet u.a. bei Dynamo Dresden & 1. FC Köln

Vorweg zum Spieler: Turgay Gemicibasi hat für sein Alter schon viele Fußball-Stationen hinter sich. Angefangen hat es mit zarten 6 Jahren in seinem Geburtsort, dem ostdeutschen Riesa, beim dortigen SC Riesa (2002-2008). Mit 12 folgte dann der Wechsel zum Traditionsklub Dynamo Dresden (2008-2012), ehe es aus dem liebevoll genannten "Elb-Florenz" an den Rhein zum Kultklub 1.FC Köln (2012-2013) ging.

Vom Osten in den Westen Deutschlands gekommen, ging es 1 Jahr später wieder zurück nach Sachsen zu RB Leipzig (2013). Von dort dann nach Rheinland-Pfalz zum 1. FC Kaiserslautern (2014) und wieder nach Köln, diesmal zur Viktoria (2014-2015).

2017 Wechsel nach Österreich mit Wien und Linz

Von Viktoria Köln über die Sportfreunde Siegen und FC Gütersloh ging es dann für den damaligen U18-Nationalspieler der Türkei mit 21 Jahren in 2017 nach Wien zum FC Mauerwerk. Wo der Linksbeiner vom FC Blau-Weiß Linz gescoutet und im Sommer 2019 in die Stahlstadt geholt wurde. In seinen 2 Jahren entwickelte sich das Kämpferherz bei den Königsblauen zum Leistungsträger, absolvierte für die Oberösterreicher 58 Pflichtpartien (8 Tore, 11 Assists) und wurde mit ihnen in der Saison 2021/2022 Zweitliga-Meister.

Während die Blau-Weißen damals nicht aufsteigen wollten, gelang Gemicibasi der Sprung in die ADMIRAL Bundesliga, weil er von Aufsteiger SK Austria Klagenfurt verpflichtet wurde. Und zwar für 3 Jahre!

Kehrseite einer Erfolgs-Saison 2021/2022 mit Austria Klagenfurt für Turgay Gemicibasi (li.): Neben 9 Toren und 3 Assists kassierte der temperamentvolle Mittelfeldspieler auch 3 Ausschlüsse, wobei jene rote Karte am 13. Feber 2022 in Pasching gegen den LASK mehr wie fragwürdig war.

"Erfolgreiches 3 G-Gespann"

Gemicibasi, Gkezos, Greil...das "3G"-Mittelfeldgespann hatte seinen Anteil daran, dass die Kärntner Violetten um Chefcoach Peter Pacult auf Anhieb im Oberhaus für Furore sorgten, als erster Aufsteiger in die Meistergruppe stürmten und am Ende einen stolzen 6. Rang feierten. Und Turgay G. verbuchte als zentraler, eher defensiver Mittelfeldspieler mit 9 Toren und 3 Assists eine Top-Quote, kassierte allerdings auch 11 gelbe Karten und gar 3 Ausschlüsse (2x Rot, 1x gelb-rot). Allerdings auch diskussionswürdige...!

Auf eigenen Wunsch wollte der "Aggressiv-Leader-Typ" dann im Sommer in seine Heimat Türkei. Obwohl bei den Waidmannsdorfern noch bis Juni 2024 (!) unter Vertrag, erfolgte die einjährige Leihe von Austria Klagenfurt zu Kasımpaşa Spor Kulübü. In den ersten 6 Süper Lig-Spielen, in denen es 2 Siege und 4 Niederlagen gab, wirkte Gemicibasi auch mal mit mehr (74) und mal weniger (3) Einsatzminuten mit, ehe er für den weiteren Saisonverlauf ab Mitte September im "abseits" stand, respektive keine Rolle mehr spielte.

Trainer-Wechsel war Anfang vom Ende in Türkei

"Es gab einen Trainerwechsel und der neue Trainer hatte für die Position von Turgay seinen eigenen Wunschspieler," erklärt René Ronneberger, langjähriger Berater von Gemicibasi.

Und wie schaut es aus mit dem Wechsel-Wunsch seines Schützlings zurück in die ADMIRAL Bundesliga, doch nicht zu Austria Klagenfurt, sondern dem TSV Hartberg? "Ja, das stimmt. Der Turgay will zum TSV Hartberg und der Verein will ihn", bestätigt Ronneberger, der bereits als 17-Jähriger, seit er den Film „Jerry Maguire“ sah, eigens das Ziel verfolgte, einmal als Berater und Vermittler tätig zu sein.

Mit Erich Korherr, sportlicher Leiter und Obmann der Blau-Weißen, sei man bereits in Kontakt und stimmig. Auch ein anderer Klub habe angerufen, worauf Ronneberger - aus Gründen der Diskretion - nicht näher eingehen wollte.

Ronneberger verärgert und irritiert über Austria Klagenfurt

Sehr wohl allerdings zum Verhalten von Austria Klagenfurt...die Kärntner haben ja in der Transfer-Causa das Heft des Handelns in erster Hand. "Ich bin verärgert und irritiert, dass von einer weiteren Leihgebühr gesprochen wird, nachdem ja von Kasimpasa bereits eine kam," so Ronneberger und weiter..."ich finde es verwerflich für einen Spieler ein zweites Mal Geld einzustreichen."

Der Deutsche geht davon aus, dass der TSV Hartberg wegen seiner finanziellen Möglichkeiten wohl keine Leihgebühr, geschweige denn fixe Ablösesumme bezahlen könne. Auch vom aktuellen Leih-Verein aus Istanbul bedarf es für eine Leihe an die Ost-Steirer der Zustimmung. Doch wie Ronneberger verlautete, stimmen die Türken dem wohl zu, zumal mit Turgay Gemicibasi dort eh nicht mehr geplant zu sein scheint.

Jetzt liege es "in den Händen des Vereins"...meint der erfahrene Spielerberater und Betreiber einer Agentur in Richtung Austria Klagenfurt und ergänzt: "Es kann doch auch nur im Sinne von Austria Klagenfurt sein, dass Turgay Spielpraxis sammelt, fit bleibt."

"Ich will spielen - hier geht es um meine Karriere"

Zumal er ja auch noch eineinhalb Jahre Vertrag bei den Violetten vom Wörthersee hat. Bei den Austria Klagenfurt-Fans war Gemicibasi in der vergangenen Saison sehr beliebt, wegen oder gerade seinem beherzten Einsatz.

Für den Spieler, der nunmehr seit 4 Monaten ohne Wettkampfpraxis ist, gilt bei der ganzen Transfer-Thematik nur eins, wie der heuer am 23. April 27 Jahre werdene Profikicker jüngst der Krone sagte: "Ich will spielen - hier geht es um meine Karriere." Nachsatz: "Ich würde dafür auf eine Stange Geld verzichten."

Fotocredit: RiPu und Harald Dostal/www.sport-bilder.at