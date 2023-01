Im Rahmen seines 10-tägigen türkischen Trainingslagers in Belek/Antalya absolviert der LASK nach zwei Probegalopps und dem am gestrigen Donnerstag aus terminlichen Gründen abgesagten Spiel gegen FK Čukarički/Serbien am Freitag noch ein Testspiel-Doppel gegen zwei Zweitligisten aus Polen. Im ersten Match gegen Bruk-Bet Termalica Nieciecza um den Ex-LASKler Rajko Rep kamen die Athletiker zu einem 1:1. Das zweite heutige Spiel findet ab 13 Uhr MEZ gegen Wisla Krakau statt. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Thomas Goiginger (li.) traf zehn Minuten nach dem 0:1-Rückstand des LASK zum Ausgleich und zeigte sich bisher in den Testspielen im Jänner allgemein in guter Form.

Weiterhin ohne den in der bisherigen Jänner-Vorbereitung angeschlagenen zentralen, defensive Mittelfeldspieler Branko Jovičić (der 29-jährige Serbe stieg Mittwoch im Winter-Camp in Belek allerdings wieder ins Mannschaftstraining ein) geriet der LASK in der 31. Minute durch Kaper Karasek in Rückstand.

Freitag, 27.01.2023, 9 Uhr MEZ, Belek/Antalya

Testspiel LASK vs. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Karasek (31.), 1:1 Goiginger (41.)

⚫⚪ASK 1-1 TER🟠🔵 SE#ASKTER #Testspiel pic.twitter.com/ST3u04yKFK — LASK (@LASK_Official) January 27, 2023

LASK-Vorbereitungsprogramm im Jänner:

Die., 03.01.: 2. Trainingsstart

Sa., 14.01.: LASK – SK Vorwärts Steyr 5:1 (2:1) | Raiffeisen Arena Pasching. Tore: 1:0 (10.) Taoui, 1:1 (29.) Pasic, 2:1 (41.) Celic, 3:1 (72.) Kadlec, 4:1 (74.) Balic, 5:1 (82.) Koulouris.

Die., 17.01.: LASK vs. KSV 1919 4:3 (2:1), Raiffeisen Arena in Pasching. Tore: 0:1 Große (13.), 1:1 Goiginger (23.), 2:1 Nakamura (38.), 2:2 Amoah (50.), 3:2 Taoui (58.), 3:3 Heindl (62.), 4:3 Renner (90.+1).

Do., 19. - Sa., 28.01.: Trainingslager in Belek/Antalya, Türkei

Sa., 21.01.: LASK vs. Sanfrecce Hiroshima/Japan (Belek) 2:1. Tore: 1:0 Koulouris (47., Assist Goiginger), 2:0 Ljubičić (82., Foulelfer), 2:1 Tanada (104., Foulelfer). Dauer: 120 Min. = 4 x 30 Min.!

Die., 24.01., 13 Uhr MEZ: LASK vs. PFK ZSKA Sofia/Bulgarien (Belek) 3:1 (2:0).

Fr., 27.01.:

9 Uhr MEZ: LASK vs. Bruk-Bet Termalica Nieciecza; 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Karasek (31.), 1:1 Goiginger (41.).

13 Uhr MEZ: LASK vs. Wisła Krakau/Polen (Belek)

