9 Testspiele absolvierte der LASK während der dreimonatigen "XXL-Winterpause" der ADMIRAL Bundesliga bzw. seiner Vorbereitung auf die Frühjahrssaion. Das Team von Chefcoach Didi Kühbauer blieb dabei unbesiegt und kam auf 7 Siege und 2 Remis (21:9 Tore). Den 7. Sieg gab es heute im 2. Match beim Freitag-Testspiel-Doppel. Im Rahmen ihres morgen zu Ende gehenden 10-tägigen Trainingslagers in Belek/Antalya kamen die Athletiker nach dem 1:1 am Vormittag vs. Bruk-Bet Termalica Nieciecza gegen einen weiteren polnischen 2. Ligisten, Wisła Krakau, zu einem 2:1 (0:1). Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

Im Herbst in der Liga mit 9 Treffern drittbester in der Torschützenliga der ADMIRAL Bundesliga, erzielte Marin Ljubičić (li.) von den 21 Toren der 9 Testspiele zwei Tore. Beide im Trainingslager in Antalya, ein Tor per Elfer und heute mit einem sehenswerten, nachdem der 20-jährige Kroate im 16-er zwei Gegenspieler aussteigen ließ und aus der Drehung zum 1:1 vollendete. Danach schnürte Robert Žulj bei bewölktem Himmel und windigen Verhältnissen den Doppelpack zum 3:1-Endstand.

Elfmeter bringt Krakau in Führung

Im letzten Test der Winter-Vorbereitung traf der LASK am Freitagnachmittag ("Antalya-Zeit") auf den polnischen Traditionsverein und aktuellen Zweitligisten Wisła Krakau. Bei windigen Verhältnissen in Belek dominierte der LASK die Partie in der Anfangsphase klar. Die erste Gelegenheit bot sich in der 3. Minute, als René Renner im Strafraum auf Keito Nakamura ablegte, dessen Schuss abgeblockt wurde. Wenig später wurde es erneut über die linke Angriffsseite gefährlich, über Nakamura und Zulj landete der Ball bei Marin Ljubicic, der es aus kurzer Distanz versuchte. Sein Schuss wurde zur Ecke abgelenkt (10.).

In der 15. und 17. Minute probierte es Robert Zulj aus der Distanz. Versuch Nummer eins verfehlte das Tor knapp, Nummer zwei pflückte Wisła-Torhüter Kamil Broda aus der Luft. Entgegen dem Spielverlauf ging Krakau nach einer guten halben Stunde in Führung: Einen Zweikampf zwischen Philipp Ziereis und Mateusz Mlynski wertete der Schiedsrichter als Foul und entschied auf Elfmeter, den Luis Fernández verwandelte (31.). Kurz vor dem Seitenwechsel konnte sich Alexander Schlager auszeichnen: Einen Jaroch-Schuss von der Strafraumgrenze parierte er mit einer Flugparade (45+1.).

Žulj-Doppelpack in Schluss-Viertelstunde

Der LASK legte nach Wiederbeginn blitzartig los: Sascha Horvath spielte einen perfekt getimten Pass auf Marin Ljubicic und der Kroate vollendete gekonnt, nachdem er zwei Gegenspieler mit einer Drehung aussteigen ließ (46.). In der 53. Minute kam Peter Michorl zu einer guten Chance, setzte den Ball aber über das Tor. Weitere acht Minuten später verfehlte Robert Zulj das Tor aus der Drehung ebenso knapp wie Keito Nakamura mit einem Distanzschuss (70.).

Eine Viertelstunde vor Schluss bekam auch der LASK einen Elfmeter zugesprochen, der Schiedsrichter hatte nach einem Cornerball von rechts ein Handspiel im 16-er wahrgenommen. Robert Žulj verwandelte souverän. In der 88. Minute traf zunächst Krakaus Michal Zyro das Lattenkreuz, dann machte der LASK alles klar: Einen schnellen Tempo-Gegenstoß verwertete Robert Žulj aus der Distanz platziert zum 3:1-Endstand.

Am Sonntag, den 5. Februar (18 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching) startet der LASK in das Pflichtspiel-Frühjahr: Im UNIQA-ÖFB-Cup-Viertelfinale empfangen die Schwarz-Weißen die Violetten aus Kärnten, den SK Austria Klagenfurt.

Große Freude über Comeback von Philipp Wiesinger

Chefcoach Didi Kühbauer zum Doppel-Testspiel-Tag & Trainingslager:

„Wir können auf ein sehr gelungenes Trainingslager zurückblicken: Wir haben bei Top-Platzverhältnissen trainiert, das Wetter hat bis auf den heutigen Tag ebenfalls immer mitgespielt und auch die Leistungen in den Trainings und den vier Spielen waren durchwegs in Ordnung.

Die heutigen beiden Tests waren verständlicherweise recht unterschiedlich: In der Vormittags-Partie gegen Termalica kam eine Elf zum Einsatz, die noch nicht allzu oft gemeinsam am Platz stand. Das hat man natürlich auch da und dort bemerkt. In der zweiten Partie gegen Krakau war der starke Wind eine ziemliche Herausforderung, aber die Mannschaft hat es im Großen und Ganzen gut gemacht. Besonders freut mich heute, dass Philipp Wiesinger nach neun Monaten wieder einen Kurzeinsatz bestreiten konnte. Er ist auf einem guten Weg und wir wünschen ihm alle, dass er so bald wie möglich wieder voll da ist.“

Freitag, 27.01.2023, 13 Uhr MEZ, Belek/Antalya

Testspiel LASK vs. Wisła Krakau 3:1 (0:1)

LASK: Schlager – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder (62. Kecskes), Renner – Michorl, Horvath – Usor (62. Goiginger), Žulj, Nakamura – Ljubicic (81. Kadlec). Trainer: Dietmar Kühbauer.

Tore: 0:1 Fernandez (31., Elfer), 1:1 Ljubičić (46.), 2:1 R. Žulj (76., Elfer), 3:1 R. Žulj (88.).

Gelb: Renner (35.);

Das war’s! Der LASK beendet sein Testspiel-Programm siegreich – sechs von neun Partien wurden gewonnen, drei Mal gab’s ein Unentschieden. Auf ins Frühjahr! 💪

⚫⚪ASK 3-1 WIS 🔴⚪ SE

LASK-Vorbereitungsprogramm im Winter:

Fr., 02.12.: LASK – FC Flyeralarm Admira (Raiffeisen Arena in Pasching) 2:1 (1:0). Tore: Taoui (41.), Flecker (77.); Murgas (65.)

Sa., 10.12.: SKN St. Pölten – LASK 0:1 (0:1). NV Arena in St. Pölten. Tor: Michorl (19.)

Sa., 17.12.: LASK – SpVgg Bayreuth (3. Liga Deutschland) 0:0 (Raiffeisen Arena Pasching)

Die., 03.01.: 2. Trainingsstart

Sa., 14.01.: LASK – SK Vorwärts Steyr 5:1 (2:1) | Raiffeisen Arena Pasching. Tore: 1:0 (10.) Taoui, 1:1 (29.) Pasic, 2:1 (41.) Celic, 3:1 (72.) Kadlec, 4:1 (74.) Balic, 5:1 (82.) Koulouris.

Die., 17.01.: LASK vs. KSV 1919 4:3 (2:1), Raiffeisen Arena in Pasching. Tore: 0:1 Große (13.), 1:1 Goiginger (23.), 2:1 Nakamura (38.), 2:2 Amoah (50.), 3:2 Taoui (58.), 3:3 Heindl (62.), 4:3 Renner (90.+1).

Do., 19. - Sa., 28.01.: Trainingslager in Belek/Antalya, Türkei

Sa., 21.01.: LASK vs. Sanfrecce Hiroshima/Japan (Belek) 2:1. Tore: 1:0 Koulouris (47., Assist Goiginger), 2:0 Ljubičić (82., Foulelfer), 2:1 Tanada (104., Foulelfer). Dauer: 120 Min. = 4 x 30 Min.!

Die., 24.01.: LASK vs. PFK ZSKA Sofia/Bulgarien (Belek) 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Žulj (38.), 2:0 Usor (45., Assist Nakamura), 3:0 Goiginger (60., Elfer, 3:1 Shopov (74., Elfer).

Fr., 27.01., 9 Uhr MEZ, TESTSPIEL-DOPPEL (Belek): LASK vs. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Karasek (31.), 1:1 Goiginger (41.).

LASK vs. Wisła Krakau/Polen 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Fernandez (31., Elfer), 1:1 Ljubičić (46.), 2:1 R. Žulj (76., Elfer), 3:1 R. Žulj (88.)..

