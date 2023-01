Auf der Gegenseite waren die Rheindörfler nicht gut positioniert, sodass der 28-jährige, gebürtige Bremer Mittelstürmer Patrick Hobsch im 16-er trocken einschieben konnte zum 1:1 (21.). Doch die Elf von Miroslav Klose - im Duell mit seinem ehemaligen DFB-Team-Mannschaftskollegen Sandro Wagner auf Hachinger Trainer-Seite - blieb unbeeindruckt vom Gegentor und hatte bereits wenige später durch Lukas Jäger die Chance auf die neuerliche Führung (23.).

Traumtor von Winter-Neuzugang Mike Bähre

Nur eine große Zeigerumdrehung auf der Uhr war diese dann jedoch Realität. Durch ein Traumtor von Mike Bähre. Hatte der 27-jährige Deutsche noch wenige Sekunden zuvor den Ball am Fünfer verstolpert, traf der Winter-Neuzugang aus Niedersachsen nunmehr aus 24 Metern genau unter die Querlatte (24.). Doch die SpVgg kam alsbald wieder zurück und zum erneuten Ausgleich. Nach einer Freistoßflanke erzielt Patrick Hobsch per Kopfball seinen 2. Treffer (28.). Die Wagner-Elf wollte mehr und SCRA-Keeper Jungdal hatte im "1-gegen-1" sein ganzes Können aufzubieten und verhinderte gegen Obermeier den dritten Gegentreffer (38.).

Nach der Halbzeitpause ließ Miroslav Klose Mittelfeldspieler Lukas Jäger und Emre Yabantas in der Kabine geblieben und brachte neu Csaba Bukta und Amir Abdijanovic. Bukta ist sogleich auch omnipräsent, wird zunächst nach Abdijanovic-Zuspiel abgeblockt (46.), um dann von rechts mit seinem Schussball an Torhüter Vollath zu scheitern (55.). Dann schon wieder der 21-jährige Ungar, der nach einem schnellen Konter und Abdijanovic-Assist erneut im Hachinger Rückkhalt seinen Meister findet, der per Fußbawehr das 2:3 verhindert (65.) Dem stand auf der Gegenseite Jungdal in nichts nach und parierte gegen Anspach (68.).

Jungdal verhinderte wiederholt Gegentor und rettet 3:2-Vorsprung ins Ziel

Auch in Halbzeit 2 ging es hin und her: Und der SCR Altach zum 3. Mal in Führung. Jan Jurcec setzte gut nach, eroberte die Kugel gut nach und schob aus 7 Metern zum 2:3 für die Vorarlberger ein (72.). Fast wäre dem 22-jährigen, kroatischen Außenspieler gar ein Doppelpack gelungen als sein feiner Schussball am Außennetz landete (75.). Es war der Auftakt zu einer rasanten Schlußphase, in der der auffällige Bukta per Schlenzer auf die lange Ecke das Gastgeber-Gehäuse verfehlte (84.).

Während auf der Gegenseite Keeper Jungdal mit einer Glanztat den Volley-Abschluss von Fetsch aus kurzer Distanz parierte. Der Däne sicherte dem SCR Altach damit den 3. Sieg im 3. Testspiel im Jänner.

Bereits in 2 Tagen kommt es für die Altacher zum nächsten Testspiel, in der "Monaco-Matinee": Sonntag, 29.01., 11 Uhr: SCR Altach vs. AS Monaco II.