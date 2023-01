Kaum ist das 3. Testspiel im Jänner vom SCR Altach beendet, das die Elf von Chefcoach Miroslav Klose mit 3:2 beim deutschen Viertligisten SpVgg Unterhaching gewann - siehe Beitrag - vermelden die Rheindorfer einen weiteren Winter-Abgang: Torhüter Armin Gremsl verlässt den ADMIRAL Bundesliga-Zehnten. Der gebürtige Steirer wechselt vom Ländle auf die "Bielefelder Alm" und unterschreibt beim deutschen Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld, wo ja auch der Ex-Altacher Christian Gebauer spielt. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

Wiedersehen zwischen Gremsl & Gebauer auf Alm

Nach der Verpflichtung von Andreas Jungdal war das Torwartteam des SCRA zwischenzeitlich auf vier Keeper angewachsen: Mit Armin Gremsl (Foto) gibt es nun aber den Abgang eines Schlussmanns zu vermelden.

Der 28-jährige, 1,90 Meter große Goalie wechselt in die zweite deutsche Bundesliga zu Arminia Bielefeld, wo er unter anderem auf Ex-SCRA-Stürmer Christian Gebauer trifft. Der Tabellen-16. und abstiegsbedrohte Traditionsklub aus Ost-Westfalen empfängt am Sonntag am 18. Spieltag zum Kellerduell Schlusslich SV Sandhausen (Ankick: 13:30 Uhr) im heimischen Stadion auf der Bielefelder Alm.

Gremsl hatte im Februar 2022 seinen Vertrag beim SCR Altach unterschrieben und absolvierte im vergangenen Kalenderjahr 12 Pflichtspiele für die Juniors des SCRA. In der Bundesliga und im ÖFB-Cup kam er nicht zum Einsatz.

➡️ #𝐆𝐫𝐞𝐦𝐬𝐥 𝐳𝐮 𝐁𝐢𝐞𝐥𝐞𝐟𝐞𝐥𝐝 ➡️



Armin Gremsl wechselt zu Arminia Bielefeld. Der 28-Jährige verlässt somit den SCRA nach einem Jahr.



Wir wünschen Armin Alles Gute für seine Zukunft! 🤝



📰 https://t.co/rnA9lawvzJ pic.twitter.com/v9INpxReLY — SCR Altach (@SCRAltach) January 27, 2023

Fotocredit: SCR Altach