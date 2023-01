In seinem fünften und letzten Testspiel im Jänner traf Austria Klagenfurt am Samstagnachmittag auf den Drittligisten SK Treibach. Gegen den Tabellen-11. der Regionalliga Mitte feierte ADMIRAL Bundesliga-6. einen 3:1-Sieg (Halbzeit 0:0). 9 Tage vor dem Pflichtpartie-Auftakt 2023 im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim LASK (Sonntag, 5. Februar, 18 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching, Ligaportal-LIVETICKER) verbuchten die Kärntner Violetten damit aus ihren 5 Testspielen im Jänner 5 Siege, bei 30:5 Toren. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

Gute Miene bei Chefcoach Peter Pacult nach dem Testspiel-Maximum seiner Schützlinge im Jänner von 5 Siegen aus 5 Spielen. Nach fast 3 Monaten Wettkampfpause wird auch der 63-jährige Wiener den Pflichtspielstart in einer Woche herbeisehnen.

Sinan Karweina per Doppelpack nach Pause

Die Generalprobe ist erledigt! Am Samstag setzte sich die Austria Klagenfurt am Kunstrasen im Sportpark mit 3:1 (0:0) gegen den SK Treibach aus der Regionalliga Mitte durch und feierte den fünften Sieg im fünften und letzten Testspiel der Winter-Vorbereitung. Die Treffer für die Violetten erzielten Sinan Karweina (2) und Florian Jaritz.

Chefcoach Peter Pacult setzte im Kasten auf Phillip Menzel, die Viererkette bildeten Michael Blauensteiner, Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Till Schumacher. Im Mittelfeld begannen Kosmas Gkezos vor der Abwehr sowie Andy Irving und Christopher Cvetko auf den Halbpositionen. Im Angriff durften Sebastian Soto und Florian Rieder auf den Flügeln auflaufen, Kapitän Markus Pink im Sturmzentrum.

Einen Tag nach der Rückkehr aus dem Camp im slowenischen Moravske Toplice fehlte es den Violetten zunächst an der nötigen Frische und Kreativität. Sie bestimmten zwar die Partie, doch Treibach stand defensiv kompakt. Mehr als ein Abseitstor durch Pink (6.) nach Soto-Flanke sprang in der 1. Hälfte nicht heraus.

Nach Seitenwechsel Austria deutlich zielstrebiger

Zu Beginn des 2. Durchgangs tauschte Pacult komplett durch. Marco Knaller rückte zwischen die Stangen, in der Verteidigung übernahmen Simon Straudi, Christopher Wernitznig, Jannik Robatsch und Maximiliano Moreira. Im Mittelfeld erhielten Rico Benatelli in der Mitte sowie Vesel Demaku und Fabian Miesenböck ihre Bewährungschance, im Sturm liefen nun Solomon Bonnah, Sinan Karweina und Florian Jaritz auf.

In neuer Besetzung präsentierte sich die Austria nach dem Seitenwechsel deutlich zielstrebiger. Nach einer sehenswerten Kombination über Miesenböck und Jaritz sorgte Karweina (47.) für die Führung. In der 69. Minute schnürte der Angreifer einen Doppelpack, nach einer feinen Flanke von Demaku hielt er den Kopf hin und verlängerte ins lange Eck. In der Schussphase bekamen die 80 Zuschauer noch zwei Treffer geboten: Treibach verkürzte (88.), den Schlusspunkt setzte Jaritz (90.) nach starker Einzelleistung.

Nach einem freien Sonntag bereiten sich die Kärntner Violetten mit Beginn der kommenden Woche auf das erste Pflichtspiel des neuen Jahres vor - und mit dem Pokal-Viertelfinale beim LASK steht direkt ein K.o.-Duell am Programm. Ein Sieg in der Raiffeisen Arena in Pasching (Sonntag, 5. Februar, 18 Uhr) muss her, um weiter vom Endspiel in der heimischen 28 BLACK Arena träumen zu dürfen.

Am Samstag, 11. Februar geht’s bei Austria Wien (17 Uhr) dann auch in der ADMIRAL Bundesliga weiter.

Samstag, 28.01.2023, 14 Uhr, Sportpark

Testspiel SK Austria Klagenfurt vs. SK Treibach 3:1 (0:0)

Tore: 1:0 Karweina (47.), 2:0 Karweina (69.), 2:1 (88.), 3:1 Jaritz (90.)

Vorbereitungsprogramm im Jänner

Mi., 04.01: Start der Vorbereitung auf Frühjahrssaison

Sa., 14.01.: SK Austria Klagenfurt vs. VST Völkermarkt (Kärntner Liga) 12:1 (6:1). Tore: Markus Pink (3), Vesel Demaku & Sinan Karweina (je 2), Christopher Wernitznig, Christopher Cvetko, Sebastian Soto, Kosmas Gkezos und Jonas Arweiler (je 1).

Mi., 18.01.: SK Austria Klagenfurt vs. WAC Amateure 4:2 (1:1). Tore Austria: Pink, Robatsch, Gkezos und Cvetko.

Sa., 21.01. - Fr., 27.01.: Trainingslager Vivat Superior“ in Moravske Toplice/Slowenien

Die., 24.01., 17 Uhr: ND Beltinci/2. Liga Slowenien vs. SK Austria Klagenfurt 1:7 (1:3). Tore: 0:1 Demaku (3.), 0:2 Pink (14.), 1:2 Caks (31.), 1:3 Pink (38.), 1:4 Soto (62.), 1:5 Wernitznig (81.), 1:6 Soto (82.), 1:7 Soto (84.).

Mi., 25.01., 14 Uhr: NK Aluminij Kidricevo/2. Liga Slowenien vs. SK Austria Klagenfurt 0:4 (0:2).

Sa., 28.01., 14 Uhr: SK Austria Klagenfurt vs. SK Treibach (RL Mitte) 3:1 (0:0). Tore Austria: 1:0 Karweina (47.), 2:0 Karweina (69.), 3:1 Jaritz (90.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL