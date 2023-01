Geglückte Generalprobe für den FC Red Bull Salzburg 7 Tage vor dem Pflichtspielstart in 2023, dem Top-ÖFB-Cup-Viertelfinalmatch gegen den SK Sturm Graz (Freitag, 20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Gegen den slowakischen Spitzenreiter der Fortuna Liga ŠK Slovan Bratislava blieben die Roten Bullen auch im 4. Testspiel im Jänner unbesiegt. Nach dem stolzen 4:4 beim FC Bayern München, dem 2:1-Sieg vs. Sparta Prag und 3:0 vs. Karlsruher SC siegten die spielbestimmenden Jaissle-Schützlinge in Taxham in einem hitzigen Match nach 2x60 Minuten mit 1:0. mit Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

Nach Foul gegen Junior Adamu scheiterte Sekou Koita (li.) beim fälligen Foulelfmeter an Slovan-Schlussmann Adrian Chovan, der den halbhohen Schussball aus dem linken Eck (aus Schützen-Sicht) fischte.

Hitzige Partie bei frostigen Temperaturen in Taxham

Bei winterlichen Verhältnissen blieb der FC Red Bull Salzburg im Duell des österreichischen gegen den slowakischen Spitzenreiter über die gesamte Spielzeit, die auf dem Platz des Trainingszentrum Taxham für 2x60 Minuten taxiert war, tonangebend. Die Roten Bullen belohnten sich lediglich zu wenig für ihre Überlegenheit und das klare Torchancenplus. Nachdem Noah Okafor in der 54. Minute das Führungstor für die Mozartstädter erzielt hatte, scheiterte Sekou Koita per Elfmeter (65., Foul an Junior Adamu) an Slovan-Schlussmann Adrian Chovan (65.). Hier eine Glanztat eines Akteurs von Bratislava, folgte später eine unrühmliche Aktion. Durch Kapitän Vladimir Weiss, den Trainer-Sohn Nach einem nickligen Zweikampf an der Mittellinie zwischen dem 74-fachen slowakischen Nationalspieler und dem Salzburger ÖFB-U21-Teamspieler Lukas Ibertsberger, trat Vladimir Weiss jun. nach und erhielt zurecht für seine Tätlichkeit die Rote Karte (95.). Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt erhitzten sich hernach die Gemüter, versammelten sich beide Trainer und auch Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund beim Unparteiischen, um nach einem "Smalltalk" das "Marathon-Match" doch über 120 Minuten fortzusetzen. WEITERE INFOS samt STATEMENT folgen! Intensive Duelle beim Probegalopp zwischen dem österreichischen und slowakischen Spitzenreiter. Generalprobe geglückt! ✅

Weiter so, Burschen! 🙌 #RBSSLO — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 28, 2023 Samstag, 28.01.2023, 16 Uhr, Testspiel FC Red Bull Salzburg vs. ŠK Slovan Bratislava 1:0 (0:0) Tor: 1:0 Okafor (54.). Bes. Vorkommnisse: Chovan pariert Elfmeter von Koita (65.). Rote Karte: Vladimir Weiss (105., Tätlichkeit). WINTERFAHRPLAN des FC Red Bull Salzburg So., 04. - Do., 08.12.: Trainingscamp auf Malta Mi., 7. 12.: FC Red Bull Salzburg vs. Inter Mailand (im Trainingscamp Malta) 0:4 (0:2). Tore: Mkhitaryan (20.), Acerbi (42.), Bernardo (72., Eigentor), Carboni (90.+1) Mi., 4.01.: Trainingsauftakt 2023 (Leistungstests). Fr., 13.01.: FC Bayern München vs. FC Red Bull Salzburg 4:4 (1:1), FC Bayern-Campus). Z: 2.000. Tore: 1:0 (9.) Sané, 1:1 (16.) Koita (Assist Susic), 1:2 (50.) Konaté, 1:3 (53.) Okafor, 2:3 (69.) Ibrahimović, 3:3 (71.) Coman, 4:3 (89.) Tel, 4:4 (89.) Okafor. Sa., 14. - Sa., 21.01.: Trainingslager in Marbella (ESP) Mo., 16.01.: FC Red Bull Salzburg vs. Sparta Prag 2:1 (1:1), Marbella Football Center /ESP. Tore: 1:0 (1.) Koita, 1:1 (45.+2) Haraslín, 2:1 (49.) Junior Adamu Fr., 20.01.: FC Red Bull Salzburg vs. Karlsruher SC (2. Liga Deutschland) in Marbella/ESP, 3:0 (0:0). Tore: 1:0 (73.) Konate, 2:0 (103.), Baidoo, 3:0 (117.) Šeško. Anm.: Spielzeit 4x30 Min. Sa., 28.01.: FC Red Bull Salzburg vs. Slovan Bratislava 1:0 (0:0). Tor: Okafor (54.).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty