In seinem 4. Testspiel im Jänner empfang der SCR Altach zur Sonntags-Matinee im Ländle einen Gast aus dem Fürstentum, die 2. Mannschaft von Lique 1-Klub AS Monaco. Nach den beiden 1:0-Siegen beim FC St. Gallen und gegen den VfB Stuttgart II sowie dem 3:2-Sieg am Freitagnachmittag bei Regionalliga Bayern-Spitzenreiter SpVgg Unterhaching kassierte das Team von Miroslav Klose rund 45 Stunden später gegen die Franzosen beim 0:3 die erste Testspiel-Niederlage im Jänner. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

Die agilen Youngster vom AS Monaco ließen dem 27-jährigen SCRA-Goalie Tino Casali, der heute für den am Freitag gegen die SpVgg Unterhaching spielenden 20-jährigen Dänen Andreas Jungdal zum Einsatz kam, bei den drei Toren keine Abwehrchance.

Altach bei frostigen Temperaturen "eiskalt" erwischt

Die französischen Gäste im rot-weißen Dress aus dem Fürstentum Monaco wurden von den Altachern "fürstlich" begrüßt und wurden bereits nach wenigen Sekunden mit der Gäste-Führung durch Diop "empfangen". Es waren noch keine 20 Sekunden gespielt, da musst Torhüter Tino Casali bereits den Ball aus dem Netz holen. Einen langen Ball klärte Thurnwald zu inkonsequent, so dass Diop aus kurzer Distanz auf 0:1 stellen konnte.

Die Rheindörfler brauchten dann ein wenig, um sich vom frühen Rückstand zu erholen. Erst nach 13 Minuten wurde es erstmals vor dem Tor der Monegassen gefährlich. Adthe Nuhiu traf auch ins Netz, Schiedsrichter Rigger hatte zuvor aber ein Foul von Maksimovic am Monaco-Torwart gesehen und verwehrte dem Treffer die Anerkennung. 3 Minuten später war es wieder Nuhiu mit der großen Chance, auch diesmal zappelte das Netz, allerdings von außen: Der SCRA-Stürmer zielte wenige Zentimeter am Tor vorbei.

Auf der Gegenseite parierte Tino Casali einen strammen Schussball von Baranik. Die Klose-Schützlinge hatten in dieser Phase zu wenig Tempo in ihrem Spiel und luden den Gegner zu Torchancen ein. Dercapentrie im eins gegen eins mit Casali sowie Coulibaly mit einem Heber aus 40 Metern ließen die besten aus.

Mit dem 0:1 ging es somit bei winterlichen Temperaturen, doch Sonnenschein, in einer fairen Partie (keine gelbe Karte) in die Halbzeitpause.

Dreifachwechsel zur Pause

Zur Pause wechselte Miroslav Klose dreimal: Für Nuhiu, Bukta und Strauss brachte der SCRA-Cheftrainer Edokpolor, Jäger und Aigner. Und die Rheindörfler zeigten zum Start in die 2.Hälfte ein anderes Gesicht, als noch vor Seitenwechsel. Zunächst fehlte Maksimovic am Fünfer eine Fußspitze, dann feuerte Sebastian Aigner einen gefährlichen Distanzschuss ab. Bei einem schnell ausgetragenen Konter über Maksimovic und Abdijanovic klärte Monaco-Akteur Berry als letzter Mann mit einem ganz starken Tackling.

Die starken Anfangsminuten in Hälfte 2 sollte aber die einzig wirklich positive Phase aus Altacher Sicht bleiben. Im Anschluss übernahmen die spielfreudigen Monegassen wieder das Zepter und schraubten schließlich auch noch am Ergebnis. Beim zweiten Treffer hatte der 22-jährige Franzose mit ivorischer Abstammung Diédry Kouassi zuviel Raum am Sechzener und nützte diesen mit einem überlegten und unhaltbaren Abschluss in die rechte Ecke (61.)

Die Altacher in "Spiel 1" nach dem Abgang von Außenstürmer Alexis Tibidi zwar bemüht, um den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die U21 des Lique-1-Klub war dem dritten Treffer näher, den Lukas Gugganig in höchster Not mit seiner Rettungstat noch verhinderte (79.).

Die Schlussviertelstunde verlief ansonst abwechslungsreich, beide Teams weiter offensivfreudig. Die Angriffsaktionen der Elf vom 39-jährigen Monaco-Coach Damien Perrinelle waren dabei jedoch zielstrebiger und insbesondere effizienter. Eine feine Kombination samt idealem Schnittstellenball schloss der 19-jährige Italo-Franzose Enzo Baglieri zum 0:3-Endstand ab (83.).

Alles in allem war es zu wenig, was der SCRA gegenüber AS Monaco Groupe Élite entgegenzusetzen hatte. Insbesondere aufgrund der zahlreichen personellen Wechsel muss das Spiel allerdings auch in den richtigen Kontext gesetzt werden.

Nächsten Sonntag letzter Test gegen FV Illertissen

2 Wochen vor dem Start in die ADMIRAL Bundesliga-Frühjahrssaison mit dem Heimspiel gegen den LASK (Sonntag, 12.02., 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) absolviert das Team von Chefcoach Miroslav Klose noch ein letztes Testspiel im Rahmen des Altacher Wintervorbereitungs-Programms gegen den FV Illertissen (Sonntag, 05.02., 14 Uhr). Wie der SCRA vermeldet kann im Idealfall dann auch noch ein Spiel im Stadion ausgetragen werden.

Sonntag, 29.01.2023, 11 Uhr, Kunstrasenplatz neben CASHPOINT Arena, Rheindorf

Testspiel SCR Altach vs. AS Monaco Groupe Élite 0:3 (0:1)

SCR Altach: Casali; Mischitz, Strauss (Edokpolor 46.), Gugganig, Thurnwald, Schablas (TS); Tartarotti, Abdijanovic, Maksimovic; Bukta (Aigner 46.), Nuhiu (L. Jäger 46.). Trainer: Miroslav Klose.

Torfolge: 0:1 Diop (1.), 0:2 Diédry Kouassi (61.), 0:3 Enzo Baglieri (83.)

Im 4. Test muss unser Team die erste Niederlage hinnehmen: Gegen die jungen Monegassen probiert Miroslav Klose einiges aus, am Ende steht ein 0:3 auf der Anzeigetafel.



Das letzte Testspiel des Winters bestreiten wir kommenden Sonntag (14:00 Uhr) in Altach gegen FV Illertissen. pic.twitter.com/BfqPasDvrH — SCR Altach (@SCRAltach) January 29, 2023

Winter-Vorbereitungsprogramm SCR Altach

Fr., 02.12.: Grasshopper Club Zürich vs. SCR Altach 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Morandi (1.), 2:0 Demhasaj (17.), 3:0 Carvalho (21.), 4:0 Shabani (50.), 4:1 Bukta (72.)

So., 15.01.: FC St. Gallen vs. SCR Altach 0:1 (0:1). Z: 3000, kybunpark St. Gallen. Tor: Amir Abdijanovic (26., FEM).

Sa., 21.01.: SCR Altach vs. VfB Stuttgart II, Rheindorf/Kunstrasen, 1:0 (1:0). Tor: L. Jäger (32.).

Fr., 27.01.: SpVgg Unterhaching/RL Bayern vs. SCR Altach 2:3 (2:2). Tore: 0:1 Nuhiu (3., Assist L. Jäger), 1:1 Hobsch (21.), 1:2 Bähre (24.), 2:2 Hobsch (28.), 2:3 Jurcec (72.).

So., 29.01., 11 Uhr: SCR Altach vs. AS Monaco II 0:3 (0:1).

So., 05.02., 14 Uhr: SCR Altach vs. FV Illertissen

Fotocredit: Harald Dostal/wwws.sport-bilder.at