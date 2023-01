Von den 6 ADMIRAL Bundesligisten, die ihr Wintertrainingslager an der türkischen Riviera aufgeschlagen haben, ist derzeit nurmehr der SC Austria Lustenau in Antalya. Nach der Samstag-Doppeleinheit ging es für die Schützlinge von Chefcoach Markus Mader am 5. Tag des 8-tägigen türkischen Trainingscamps in Side am Vormittag wieder auf den Platz. Der restliche Sonntag stand den Spielern anschließend zur freien Verfügung. Am Mittwoch, 1. Februar, reisen die Vorarlberger wieder zurück ins Ländle. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

"Spieler hatten sich ersten freien Nachmittag verdient"

„Die Einheit am Morgen mit Zweikampfschulung und taktischem Verhalten war wirklich intensiv und dauerte fast 2 Stunden. Danach hatten sich die Spieler einen ersten freien Nachmittag verdient und konnten damit ihren privaten Ideen nachgehen. Einige sind in den Freizeitpark nach Belek gegangen, einige in die Stadt zum Shoppen und wiederum andere Spieler nutzten die Zeit zur Regeneration. Morgen stehen wieder zwei Trainings an, ehe dann am Dienstag der nächste Test gegen Dynamo Kiew folgt“, so Chefcoach Markus Mader am letzten Jänner-Sonntag.

Anpfiff am Dienstag beim Testspiel gegen den ukrainischen Top-Klub ist um 16 Uhr (MEZ +2). Gespielt wird - wie schon am Freitag gegen Roter Stern Belgrad -wieder in Belek.

Für den Tabellenzehnten der ADMIRAL Bundesliga startet die Frühjahrssaison in zwei Wochen sogleich beim österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg (Samstag, 11. Februar, 17 Uhr, Red Bull Arena, Wals-Siezenheim) gegen den es im Hinspiel im heimischen Reichshofstadion eine 0:6-Klatsche gab.

VORBEREITUNGSPROGRAMM

Die., 03.01.: Trainingsstart

Do./Fr., 11./12.01.: Biathlon in Au

Sa., 14.01.: SC Austria Lustenu vs. FV Illertissen in Hohenems, 1:3. Tor Lustenau: Fridrikas

Die., 17.01.: Austria Lustenau vs. SC Brühl St. Gallen 1901 (Hohenems) 5:0 (1:0). Tore: Bellache (29.), Cheukoua (48.), Fridrikas (52.), Koc (78.), Wund (79.).

Sa., 21.01.: SC Austria Lustenau vs. FC Aarau (Neu-Amerika, Bregenz) 0:3

Mi., 25.01. - Mi., 01.02.: Trainingslager in Türkei (Side/Antalya)

Fr., 27.01.: SC Austria Lustenau vs. Roter Stern Belgrad (Belek) 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Diaby (27., Elfer), 1:1Kangwa (42.), 2:1 Lekovic (47.), Guenouche (53.), 3:2 Mitrovic (80.).

Die., 31.01., 14 Uhr MEZ: SC Austria Lustenau vs. Dynamo Kiew (Belek)

Fr., 03.02., 14 Uhr: SC Austria Lustenau vs. FC Dornbirn (Lustenau)

Fotocredit: SC Austria Lustenau