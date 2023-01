Hiobsbotschaft bei der SV Guntamatic Ried: Beim großen Rückhalt Samuel Sahin-Radlinger wurde heute, 30. Jänner, eine schwere Meniskusverletzung im rechten Knie diagnostiziert. Der 30-jährige, gebürtige Rieder Tormann des Tabellenvorletzten der ADMIRAL Bundesliga wird am Donnerstag arthroskopiert und vermutlich 2 bis 3 Monate ausfallen. Die Innviertler gastieren am Samstag im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim Regionalligsten Wiener SC (18 Uhr), ehe in der Liga das Heimspiel-Doppel vs. Schlusslicht TSV Hartberg (So., 12.02., 14:30 Uhr) und gegen den Tabellendritten LASK (OÖ-Derby, Sa., 18.02., 17 Uhr) folgen.

Verletzte sich schwer am rechten Knie: Der 30-jährige SVR-Rückhalt Samuel Sahin-Radlinger.

"Werden Samuel Sahin-Radlinger mit allen unseren Möglichkeiten unterstützen"

Samuel Sahin-Radlinger, der bei der SV Guntamatic Ried noch bis diesen Sommer Vertrag hat, hatte sich am Samstagnachmittag in der josko Arena im Testspiel gegen Zweitliga-Leader SKN St. Pölten (Endstand 2:2) kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einem unglücklichen Zusammenprall mit SKN-Stürmer Kévin Monzialo derart schwer am rechten Knie verletzt, dass er abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht werden musste - wir berichteten. Nun zwei Tage später die bittere Diagnose

SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer: „Dieser Ausfall ist für uns natürlich sehr bitter. Gemeinsam mit unserem Tormanntrainer Hubert Auer werden wir alles daran setzen, ihn so gut wie möglich kompensieren zu können. Wir werden Samuel Sahin-Radlinger mit allen unseren Möglichkeiten unterstützen, damit er ehestmöglich wieder ins Training einsteigen kann. Ich möchte diese Gelegenheit ebenfalls dazu nutzen, um mich bei unserem medizinischen Team und dem Krankenhaus Ried für die großartige Zusammenarbeit bei der Behandlung unseres Tormanns zu bedanken.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at