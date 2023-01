Sie sind so was wie "die letzten Mohikaner"...und von den 6 ADMIRAL-Bundesliga-Kub, die diesen Winter ihr Trainingscamp an der türkischen Riviera bezogen, die noch einzig verbliebenen in Antalya: der SC Austria Lustenau. Der nach 8-tägigem Aufenhalt morgen wieder nach Vorarlberg zurückkehrt und heute sein letztes von zwei Testspielen in Belek absolvierte. Gegen keinen Geringeren wie den renommierten, 16-fachen ukrainischen Meister Dynamo Kiew, gegen den der Tabellen-8. der BL nach 2:0-Pausenführung zu einem am Ende immerhin 2:2-Achtungserfolg kam. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE

Nach den unrühmlichen und indiskutablen Testspiel-Leistungen zum Jahresstart gegen Illertissen und Aarau in Vorarlberg war das Trainingscamp für Aufsteiger Austria in Antalya wie eine "Wohlfühl-Oase" und "Auferstehung"...und stimmt im Lustenauer Lager wieder zuversichtlich für die Frühjahrssaison.

Doppelpack durch Fridrikas zur Pausenführung

Nachdem der Jahresstart in den ersten Wochen bei Austria Lustenau eher suboptimal, ja geradezu bei den gezeigten Leistungen und den Niederlagen in den Testspielen enttäuschend verlief, scheint den Schützlingen von Chefcoach Markus Mader der Klima- und "Tapeten-Wechsel" an die türkische Riviera gut zu bekommen.

Nach der überzeugenden Performance im ersten Testspiel in Belek gegen Roter Stern Belgrad (2:3-Niederlage), lieferten Kapitän Grabher und Co. auch heute gegen Dynamo Kiew.

Lukas Fridrikas brachte die Vorarlberger gar per Doppelpack zur 2:0-Pausenführung.

WEITERE INFOS FOLGEN!

Der Gesichtsausdruck täuscht...Lukas Fridrikas hatte Grund zur (Tor-)Freude...besonders bei seinem Doppelpack vor der Pause. Mit gesamt 4 Treffern ist der 25-jährige Mittelstürmer Lustenauer Top-Scorer in den Testspielen im Jänner.

Noch eineinhalb Wochen bis zum Start bei Roten Bullen

Am Samstag, den 11. Februar (17 Uhr) steht für die Mader-Mannen die erste Pflichtpartie im neuen Jahr auf dem Programm, hat die derzeitige Nr. 1 im Ländle den österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg "vor der Brust". In der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim wollen sich die Vorarlberger dabei diesmal besser aus der Affäre ziehen wie noch bei der 0:6-Heimklatsche im Herbst gegen die damals übermächtigen Roten Bullen im Reichshofstadion. Wo dann eine Woche später der Liga-Heimspiel-Auftakt im Frühjahr stattfindet, gegen Austria Wien mit Ex-Lustenau-Torschützenkönig Haris Tabakovic.

Dienstag, 31.01.2023, Traininglager Antalya, Belek

SC Austria Lustenau vs. Dynamo Kiew 2:2 (2:0).

Startelf SC Austria Lustenau: Schierl; Grujcic, Türkmen, Guenouche, Koudossou, Rhein, Fridrikas, Grabher (K), Maak, Surdanovic. Trainer: Markus Mader.

Ergänzungsspieler: Helac (TW), Berger, Adril, Küng, Bacic, Cheukoua, Koc, Diaby, Gedikli, Tiefenach.

Tore: 1:0 Fridrikas (27.), 2:0 Fridrikas (36.), 2:1 Popov (52.), 2:2 Vivcharenko (60.)

Lustenauer Winter-Vorbereitungs-Fahrplan:

Die., 03.01.: Trainingsstart

Do./Fr., 11./12.01.: Biathlon in Au

Sa., 14.01.: SC Austria Lustenu vs. FV Illertissen in Hohenems, 1:3. Tor Lustenau: Fridrikas

Die., 17.01.: SC Austria Lustenau vs. SC Brühl St. Gallen 1901 (Hohenems) 5:0 (1:0). Tore: Bellache (29.), Cheukoua (48.), Fridrikas (52.), Koc (78.), Wund (79.).

Sa., 21.01.: SC Austria Lustenau vs. FC Aarau (Neu-Amerika, Bregenz) 0:3

Mi., 25.01. - Mi., 01.02.: Trainingslager in Türkei (Side/Antalya)

Fr., 27.01.: SC Austria Lustenau vs. Roter Stern Belgrad (Belek) 2:3 (1:1).

Die., 31.01.: SC Austria Lustenau vs. Dynamo Kiew (Belek) 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Fridrikas (27.), 2:0 Fridrikas (36.), 2:1 Popov (52.), 2: 2 Vivcharenko (60.) .

Fr., 03.02., 14 Uhr: SC Austria Lustenau vs. FC Dornbirn (Hohenems oder Lustenau)

Fotocredit: SC Austria Lustenau