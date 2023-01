Der WSG Tirol steht offenbar mal wieder ein - fast schon zur Tradition gewordener - Wechsel eines Stürmers nach Italien und zugleich "warmer Geldregen" bevor: Nik Prelec. Der slowenische U21-Nationalspieler, erst im Juli 2022 von Sampdoria Genua zur WSG gekommen, wurde in den vergangenen Tagen bereits von Transferexperte Fabrizio Romano mit dem deutschen Erstliga-Klub Hertha BSC Berlin und 2. Liga-Verein SV Darmstadt 98 sowie Cagliari Calcio in Verbindung gebracht. Bei der heutigen Frühjahrsauftakt-Pressekonferenz der ADMIRAL Bundesliga äußerte sich nunmehr der Wattener Sportdirektor, Stefan Köck, dazu.

Auf dem Sprung nach "Bella Italia" zurück: WSG Tirol-Torjäger Nik Prelec.

"Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns im Frühjahr aufläuft, ist gering"

WSG-Sportdirektor Stefan Köck: "Es gibt Anfragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns im Frühjahr aufläuft ist gering. Er befindet sich gerade in Italien...und das nicht auf Urlaub. Von daher kann man davon ausgehen, dass er heute oder morgen nach Italien wechseln wird."

Was dem aktuell Tabellenfünften der ADMIRAL Bundesliga, für den das Pflichtspieljahr 2023 am Samstag, 10. Februar, mit dem Auswärtsspiel beim RZ Pellets WAC in der Lavanttal-Arena in Wolfsberg beginnt (Ankick: 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), einen Geldsegen bescheren würde.

Prelec bald unter dem berühmten Ranieri spielend?

Der Traditionsklub aus der sardinischen Hauptstadt Cagliari, dessen Club Calcio aktuell Tabellen-6. der Serie B ist, wird vom berühmten Claudio Ranieri trainiert. Der 71-jährige Italiener führte in der Saison 2015/2016 Leicester City sensationell zum englischen Meistertitel und war u.a. auch beim AC Florenz, FC Valencia, AS Rom, Juve usw. tätig und überwiegend erfolgreich.

Zurück zu Nik Prelec. Der 21-jährige, im slowenischen Maribor geborene Goalgetter erzielte im Herbst in 13 BL-Spielen für die Wattener 6 Tore und steuerte einen Assist bei.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL