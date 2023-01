Erst kürzlich im türkischen Trainingscamp in Antalya brachte er emotional seine Identifikation für Austria Wien zum Ausdruck, ist seit Juli 2021 bei den Violetten und hat dort einen auslaufenden Vertrag in diesem Sommer: Manfred Fischer. Ein absoluter Leistungsträger bei den Veilchen, was bis über Europa hinaus und in die USA aufgefallen scheint. Laut Luca Bendoni, einem Mitarbeiter von Transfer-Experte Gianluca Di Marzio, hat Major-League-Soccer (MLS)-Club Charlotte FC/North Carolina den 27-jährigen Steirer im Visier, ja verhandle angeblich gar bereits mit Fischer und dessen Berater-Agentur Grow.

Leidenschaftlicher Leader der Wiener Violetten: der "Steirer Bua".

Seit über 2 Jahren ein "Gesicht der Austria" - der Steirer Manfred Fischer

Der Mittelfeld-Allrounder - u.a. auch aus der GAK 1902-Jugend stammend - kam über die vorherigen Stationen DSV Leoben, SC Kalsdorf, Wiener Neustadt und TSV Hartberg im Sommer 2021 vom SCR Altach aus dem Ländle an den Verteilerkreis zur Austria. Für die Wiener Violetten absolvierte er in 2 1/2 Jahren bisher 62 Pflichtpartien (11 Tore, 8 Assists), wurde zum Leistungsträger und gar auch Kapitän (in Abwesenheit des verletzten, etatmäßigen Spielführers Lukas Mühl).

Im Sommer wäre Manfred Fischer nun ablösefrei und könnte dem "Lockruf Amerikas" folgen, wie ja schon vor ihm u.a. vom Austria-Erzrivalen SK Rapid Ercan Kara und Taxiarchis Fountas.

Bei einem möglichen Transfer in die MLS könnte auch Christian Fuchs eine entscheidende Rolle spielen. Der ehemalige ÖFB-Team-Kapitän (78 Einsätze, 1 Tor) und erfolgreiche Linksverteidiger kickte selbst bei Charlotte FC, bis zu seinem Karriereende Anfang Jänner 2023. Der 36-jährige Neunkirchener fungiert nunmehr als Co-Trainer beim Franchise aus North Carolina und könnte zu einer Verpflichtung Fischers beitragen.

Die Verantwortlichen von Austria Wien halten sich zu der Thematik bedeckt und wollen wohl allzugern den im Sommer auslaufenden Kontrakt mit ihrem Mittelfeld-Leader verlängern. Finanziell könnte der MLS-Klub allerdings in der "Pole-Positon" sein.

