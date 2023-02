Neuzugang im Mittelfeld: Der LASK leiht Maksym Talovierov von Slavia Prag aus. Der aktuell Tabellendritte der ADMIRAL Bundesliga treibt seine Kaderplanung fürs Frühjahr voran und verpflichtet mit dem 22-jährigen, zentralen defensiven Mittelfeldspieler seinen 3. Winter-Neuzugang. Der Hüne aus der Ukraine kommt – wie 2 Wochen zuvor Rechtsaußen Moses Usor – leihweise von Slavia Prag. Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten.

"Wir bekommen sehr robusten und kopfballstarken Spieler"

Der LASK verstärkt sich mit Defensiv-Allrounder Maksym Talovierov (Foto). Der 1,95m große Ukrainer kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden und kommt bis Saisonende leihweise vom tschechischen Vizemeister Slavia Prag.

Er entstammt der Jugendabteilung von Schachtar Donezk und wechselte 2019 in Tschechiens erste Liga, zu Dynamo Budweis. Nach drei Jahren in Budweis schloss er sich 2022 Slavia Prag an, wo er im Frühjahr 16 Spiele bestritt. Im Rahmen des UECL-Achtelfinales kam er auch zwei Mal gegen den LASK zum Einsatz.

„In den Conference-League-Spielen gegen uns war Maksym einer der auffälligsten Spieler. Wir planen mit ihm im zentralen defensiven Mittelfeld, dort kam er auch bei Slavia vorrangig zum Einsatz. Mit ihm bekommen wir einen sehr robusten und kopfballstarken Spieler, der uns im Mittelfeld neue Möglichkeiten bieten wird“, sagt LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic über den Leih-Neuzugang.

Ukrainischer U21-Kapitän

In der laufenden Saison war der 22-Jährige an Slavias Ligakonkurrenten Slovan Liberec ausgeliehen. Dort zählte er zum Stammpersonal und konnte 13 Liga-Einsätze verbuchen. Maksym Talovierov ist zudem 16-facher ukrainischer U21-Nationalspieler. Im Herbst qualifizierte er sich mit der Ukraine für die U21-Europameisterschaft und bestritt dabei mehrere Spiele als Kapitän.

Unmittelbar vor seiner ersten Einheit mit den Linzer Athletikern ist der Neuzugang voller Tatendrang: „Ich kann mich noch gut an die beiden Spiele gegen den LASK erinnern. Jetzt wechsle ich die Seiten, streife die schwarz-weiße Dress über und freue mich aufs Frühjahr in Linz. Ich freue mich auch über das Wiedersehen mit Moses (Usor, Anm.) – im Jänner sind wir noch gemeinsam ins Slavia-Trainingslager gereist, jetzt sind wir hier.“

Der angesprochene Moses Usor wechselte vor zwei Wochen ebenfalls leihweise von Slavia Prag zum LASK – ab sofort gehen er und Maksym Talovierov gemeinsam für den Tabellendritten der ADMIRAL Bundesliga auf Punktejagd.

Fotocredit: LASK