Nach der "XXL-Winterpause", bedingt durch die Fußball-WM in Katar im November & Dezember, kommt der heimische Klubfußball am kommenden Wochenende endlich wieder in die Gänge. Mit dem Viertelfinale des UNIQA ÖFB Cups: Freitag, 3. - Sonntag, 5. Februar. Für 8 Teams, darunter 7 ADMIRAL Bundesligisten und ein Regionalligist - Wiener SC, bedeutet der Kampf um den Einzug ins Halbfinale das erste Pflichtspiel des Jahres 2023.

Der Viertelfinal-Hit steigt in der Red Bull Arena, wo Junior Adamu (re.) und Meister FC Red Bull Salzburg auf Gregory Wüthrich und Vizemeister SK Sturm Graz treffen. Die beiden besten Klubs, die Österreich zu bieten hat, im direkten Duell. Hat schon was von "Supercup-Duell"! Spannung pur...zumal die Grazer die letzten 3 Pflichtpartien gegen die Roten Bullen unbesiegt blieben und dabei sogar zwei Mal siegreich waren.

Auftakt mit WAC vs. SK Rapid

Der Startschuss fällt am Freitag (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der Wolfsberger Lavanttal-Arena. Dort matcht sich der RZ Pellets WAC mit dem SK Rapid Wien um den Aufstieg. In der Saison 2018/19 kam es schon im UNIQA ÖFB Cup-Achtelfinale zur Begegnung, wo sich die Hütteldorfer mit 3:0 durchsetzten. Die jüngsten zwei direkten Duelle in der Bundesliga gingen beide an die Kärntner. Dazu schaffte es der WAC die letzten zwei Jahre immer bis ins ÖFB-Cup-Halbfinale.

Im Anschluss am Freitag (20:45 Uhr, im Ligaportal-LIVETICKER) heißt es: Vorhang auf für den großen Schlager. Mit FC Red Bull Salzburg vs. SK Puntigamer Sturm Graz kommt es in der Mozartstadt zur Neuauflage des Finales aus der Saison 2017/2018. Damals gewannen die Grazer mit 1:0 nach Verlängerung.

Seitdem feierten die Roten Bullen 4 Cup-Titel in Folge. In den letzten 3 Pflichtspielen konnte der Bundesliga-Tabellenführer gegen seinen ersten Verfolger keinen Sieg mehr einfahren. Auf zwei Niederlagen folgte ein 0:0 in der Mozartstadt.

Wiener SC auf Spuren vom FC Pasching...?

Am Samstag (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) empfängt Regionalligist Wiener Sport-Club die SV Guntamatic Ried. Die Hernalser sind das einzige verbliebene Team im Bewerb, das nicht in der Bundesliga spielt. Nachdem der Sport-Club heuer schon den SC Austria Lustenau und den FK Austria Wien aus dem Bewerb kickte, will der Underdog gegen die Innviertler den nächsten Cup-Coup landen. Zuletzt - vor 10 Jahren - schaffte mit dem damaligen FC Pasching 2013 ein Regionalligist sogar den Einzug in das Finale, um dieses mit Coach Gerald Baumgartner auch sensationell zu gewinnen.

Die SV Guntamatic Ried kam letzte Saison ins Cup-Finale und unterlag dort in Klagenfurt mit 0:3 gegen den FC Red Bull Salzburg.

LASK-Abschiedsmatch in Pasching

Den Viertelfinal-Abschluss bildet am Sonntag (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) das Duell zwischen dem LASK und dem SK Austria Klagenfurt. Die Partie wird in der Raiffeisen Arena in Pasching stattfinden. Für die Athletiker der "Abschieds-Auftritt" in der jahrelangen Stadion-Ausweichstätte, ehe es ja am Freitag, 24. Februar, wieder in die alte Heimat auf der Gugl zurück geht, wo die Premiere der funkelnagelneuen Raiffeisen Arena gefeiert wird.

Doch vorher noch an alter Wirkungsstätte die Pokal-Partie der Schwarz-Weißen aus Oberösterreich gegen die Kärntner Violetten. In der laufenden Bundesliga-Spielzeit gewann der LASK beide Duelle mit 3:1. In der Saison 2020/21 setzten sich die Linzer im Cup-Viertelfinale zur gleichen Jahreszeit in Pasching mit einem 5:3 nach Verlängerung gegen den damaligen Zweitligisten Austria Klagenfurt durch.



Die Halbfinal-Auslosung des UNIQA ÖFB Cups ­erfolgt am 19. Februar im Rahmen der ORF-Sendung Sport am Sonntag.

VAR-Premiere im ÖFB-Cup

Im UNIQA ÖFB Cup kommt in dieser Saison bei allen Viertelfinalspielen der Video Assistant Referee (VAR) zum Einsatz. Die Position wird in den jeweiligen Begegnungen­ durch Manuel Schüttengruber, Gerhard Grobelnik, Walter Altmann bzw. Sebastian Gishamer besetzt. Der Ablauf im Stadion sowie die technische Umsetzung erfolgt wie aus der Bundesliga bekannt.

Prämien

Im ÖFB-Cup-Viertelfinale beträgt die Prämie für den Heimverein 20.000 Euro, der Auswärtsverein erhält 34.000 Euro.



Fair-Play-Wertung

Ab dem Viertelfinale werden wieder Punkte in der von STIEGL-Brauerei Salzburg präsentierten Fair-Play-Wertung vergeben. In die Bewertung, die von den ÖFB Venue Direktoren vorgenommen wird, fließen u.a. das Verhalten der Spieler, Fans und Funktionäre ein. Der Betrag von 10.000 Euro wird zweckgebunden für Aktionen und Projekte im Bereich Fairplay und Anti-Rassismus an den siegreichen Verein am Ende der heurigen Cup-Saison ausgeschüttet. Letztes Jahr ging die Fair-Play-Wertung an den RZ Pellets WAC.



Voting zum Player Of The Match

Ab dem Viertelfinale des ÖFB Cups kommt es zu einer interaktiven Neuerung. Von jetzt an kann in jedem Cup-Spiel für den Player Of The Match abgestimmt werden. Und zwar in der neuen ÖFB App. Einfach die App im App Store oder im Google Play Store downloaden, während des Spiels auf den Live-Tab klicken und dann im Reiter Spiel-Info den Player-Of-The-Match-Button klicken. Für den jeweiligen Favoriten abstimmen – fertig. Präsentiert wird das Player-Of-The-Match-Voting von UNIQA.



Alle Viertelfinal-Spiele im Überblick



RZ Pellets WAC vs. SK Rapid Wien

Freitag, 3.2. 2023, 18:00 Uhr, Lavanttal-Arena Wolfsberg

SR Stefan Ebner, VAR Manuel Schüttengruber



FC Red Bull Salzburg vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Freitag, 3.2. 2023, 20:45 Uhr, Red Bull Arena Salzburg

SR Julian Weinberger, VAR Gerhard Grobelnik



Wiener Sport-Club vs. SV Guntamatic Ried

Samstag, 4.2. 2023, 18:00 Uhr, Wiener Sport-Club Platz

SR Alan Kijas, VAR Walter Altmann



LASK vs. SK Austria Klagenfurt

Sonntag, 5.2. 2023, 18:00 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching

SR Christian-Petru Ciochirca, VAR Sebastian Gishamer



Die weiteren Termine im UNIQA ÖFB Cup 2022/23:

Halbfinal-Auslosung: Sonntag, 19. Februar im Rahmen der Sendung Sport am Sonntag in ORF 1

Halbfinale: 4. - 6. April 2023

Finale: 30. April oder 1. Mai 2023 in Klagenfurt

