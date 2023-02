Im Kader desTSV Egger Glas Hartberg herrscht in diesen Winter-Wochen rege Betriebsamkeit. Kaum wurde heute Nachmittag mit Ousmane Diakité, der 22-jährige Malier wechselt fix vom FC Red Bull Salzburg zum Tabellenletzten der ADMIRAL Bundesliga, der 4. Winter-Neuzugang vermeldet, folgt wenig später ein Abgang: Offensivspieler Eylon Almog, der wieder in seine Heimat Israel zurückfliegt. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

Bewegung im Hartberger Kader, wo sich das Personal-Karussell dreht. Wer weiß, was noch passiert...das Winter-Transferfenster schließt (erst) am kommenden Montag, 6. Februar, 17 Uhr in Österreich.

9 Bundesliga-Einsätze für TSV Hartberg im Herbst

Der 24-jährige Israeli mit portugiesischen Wurzeln war erst im "Sommer-Schlussverkauf" am 31. August 2022 von Maccabi Tel-Aviv zum TSV Egger Glas Hartberg gekommen und kehrt nun nach 5 Monaten in der Ost-Steiermark nach Israel zu seinem Stammverein Maccabi Tel Aviv zurück.

Eylon Almog absolvierte im Herbst 9 Bundesliga-Einsätze für die Blau-Weißen und erzielte dabei ein Tor. In seiner Klubaussendung bedanken sich die Hartberge "bei Eylon für seinen Einsatz für den TSV" und wünschen ihm "für die weitere Karriere alles Gute"!

Samstag letztes TSV-Testspiel in Winter-Vorbereitung

Der TSV-Tross weilt derweil diese Woche von Montag bis Freitag im Trainingslager Moravske Toplice/Slowenien. Nach der Rückkehr folgt am Samstag der letzte Winter-Probegalopp gegen den FC Spartak Trnava (14 Uhr, Hartberg).

Zugleich die Generalprobe auf die eine Woche darauf in der ADMIRAL Bundesliga beginnende Frühjahrssaison, wo der Tabellenletzte aus der Ost-Steiermark zum Match um "BigPoints" beim Vorletzten SV Guntamatic Ried gastiert (Sonntag, 12.02., 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL