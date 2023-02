Nachdem Aufsteiger SC Austria Lustenau im Sommer bereits den Abgang von ADMIRAL 2. Liga-Torschützenkönig Haris Tabakovic (FK Austria Wien) zu kompensieren hatte, folgte im Winter mit Top-Scorer Bryan Teixeira an Vizemeister SK Sturm Graz der nächste "Aderlass". Doch bahnt sich nach der Rückkehr aus dem einwöchigen türkischen Trainingslager bei der derzeitigen "Nr. 1 in Vorarlberg" nach der Verpflichtung von Emrehan Gedikli der Zugang eines weiteren Offensiv-Akteurs an: Nemanja Motika von Roter Stern Belgrad? Gab´s da vlt. schon einen Flirt in Side/Antalya, wo es ja mit den Serben zum Testspiel kam?

Im Nachwuchs bei Hertha BSC & FC Bayern ausgebildet

Nach Informationen von Sky-Reporter Eric Niederseer habe Austria Lustenau den 19-jährigen Linksaußen im Visier und plane eine Leihe des Serben für diese Frühjahrs-Saison. Bis kommenden Montag, 6. Februar (17 Uhr) läuft die Winter-Transferperiode noch in Österreich.

Nemanja Motika (Foto) wurde am 20.03.2003 in Berlin geboren und wechselte am 20.02.2022 für 2,5 Mio. Euro von der 2. Mannschaft des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München zum serbischen Top-Klub Roter Stern, wo der U21-Nationalspieler Serbiens einen Vertrag bis 15.01.2026 hat. Im Winter-Trainingslager kam es ja jüngst auch zum Testspiel zwischen Austria Lustenau und Roter Stern Belgrad in Antalya.

Bislang konnte sich das Offensivtalent in Belgrad aber nicht durchsetzen und kam in dieser Saison lediglich in der U19 des 12-fachen serbischen Meisters zum Einsatz. Und wie eingangs angedeutete: bei Austria Lustenau könnte Motika womöglich den Abgang von Topscorer Bryan Teixeira zum SK Sturm kompensieren.

Jugendvereine von Nemanja Motika: BFC Preussen Berlin, FC Hertha 03 Zehlendorf (-2012), Hertha BSC Berlin (2012-2017), FC Bayern München (2017-2021).

In einem guten Testspiel gegen Roter Stern Belgrad unterliegen wir knapp mit 2:3. Die Treffer für die Austria erzielten Yadal Diaby und Hakim Guenouche. #alu #lustenau pic.twitter.com/K6QG36PdGM — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) January 27, 2023

Fotocredit: IMAGO/Xinhua