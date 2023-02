Am Wochenende gehts nach fast 3 Monaten nun endlich wieder los mit dem Fußball in Österreich. Zum Frühjahrs-Auftakt gibt es äusserst spannende Begegnungen im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale. Einer der sich bestens auskennt in diesem Bewerb ist Gerald Baumgartner. Der 58-jährige UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber und erfahrene Bundesliga-Trainer schaffte mit dem damaligen FC Pasching vor 10 Jahren einen Jahrhundert-Erfolg und wurde mit dem Drittligisten sensationell ÖFB-Cup-Sieger. Nachdem reihenweise Bundesligisten besiegt wurden. Nachfolgend die Viertelfinal-Prognose vom neuen ASKÖ Oedt-Sportdirektor.

Eröffnen den "Frühjahrs-Reigen" in Fußball-Österreich: Guido Burgstaller und der SK Rapid und Raphael Schifferl von Gastgeber WAC bitten zum "ersten Tanz" im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale in der Lavanttal-Arena. Am 10. September siegten die Kärntner in der ADMIRAL Bundesliga durch den Doppelpack von Maurice Malone und Tai Baribos Führungstor mit 3:1 in Wien-Hütteldorf. Den Grün-Weißen blieb nurmehr in der Nachspielzeit das Ehrentor durch Joker Bernhard Zimmermann. In 3 Wochen treffen beide Teams zum BL-Rückspiel aufeinander...wieder - wie im Cup - am Don-Bosco-Weg in Wolfsberg.

Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale

SK Rapid nach 3:1-WAC-Sieg in Hütteldorf im Herbst gewarnt

Freitag, 03.02., 18 Uhr:

RZ Pellets WAC vs. SK Rapid Wien. Ligaportal-LIVETICKER. BAUMIS TIPP: 1:2

Der WAC erreichte das ÖFB-Viertelfinale mit Siegen über die beiden Regionalliga-Klubs SV Kuchl (1:4) und den Deutschlandsberger SC (1:5) und über den Tabellenzweiten der Admiral 2. Liga, den FC Blau Weiss Linz. Allesamt Auswärts-Siege. Alle 3 Gegner spielten gegen die Kärntner mit einer 3er bzw. 5er Kette.

Der SK Rapid Wien räumte auf dem Weg ins Viertelfinale den SK Treibach (RLM) nach schwierigen 90 Minuten mit einem knappen 1:0 Sieg (Guido Burstaller), den SK Allerheiligen (RLM) ebenso knapp mit einem 2:0 erarbeiteten Erfolg und Ligakonkurent WSG Tirol mit einem starken 4:1 Auswärtssieg beiseite.

Auf die Wolfsberger kommt mit dem SK Rapid Wien ein großes Kaliber in die Lavanttal Arena. Nach der langen Winterpause geht es also gleich voll zur Sache. Die Hütteldoprfer wollen unbedingt den Österreichischen-Cup-Titel unbedingt. Aber Achtung, die Kärntner konnten bereits am 10.09.2023 in Wien mit 3:1 gegen die Grün-Weißen einen verdienten Sieg einfahren.

Natürlich wird die Tagesverfassung entscheidend sein. Ein guter Start in das Frühjahr wäre für beide Teams wünschenswert.

Rote Bullen wollen im 3. Anlauf ersten Saisonsieg über SK Sturm

Freitag, 03.02., 20:45 Uhr:

FC Red Bull Salzburg vs. SK Sturm Graz. Ligaportal-LIVETICKER. BAUMIS TIPP: 2:0

Die erfolgsverwöhnten Salzburger, seit Jahren in Meisterschaft und ÖFB-Cup Double-Gewinner in Österreich, haben es gleich zu Beginn des neuen Jahres und bereits im Viertelfinale mit dem SK Sturm Graz zu tun. Die Ilzer-Elf ist auch das derzeit einzige Team, das gegen die Salzburger in der Meisterschaft einen Sieg (2:1 in Graz am 2. Spieltag) einfahren konnte.

Dazu auch der 0:0-Achtungserfolg im Retourmatch in der Red Bull Arena. Die Jaissle-Mannschaft ist also in dieser Saison noch ohne Sieg gegen die starken Steirer.

Beide Teams brennen auf dieses Spiel. Die Roten Bullen sind für mich in Salzburg Favorit. Eine ‚gmahte Wies’n‘ wird es für die Salzburger, das wissen sie natürlich, jedoch nicht werden. Ich erwarte mir ein intensives Spiel zweier offensiv agierender, mit ähnlicher Spielanlage ausgerichteter Top-Teams.

Underdog Wiener SC "heiß" - Da capo für "David" gegen nächsten "Goliath"?

Samstag, 04.02., 18 Uhr:

Wiener SC vs. SV Guntamatic Ried. Ligaportal-LIVETICKER. BAUMIS TIPP: 1:3

Der Wiener Sportklub bezwang in der 1. Runde den Regionalliga Mitte-Klub SAK Klagenfurt auswärts mit 3:1, und überraschte in den Heimspielen mit Siegen gegen ADMIRAL Bundesliga-Teams wie Austria Lustenau (2:0) und im "kleinen Wiener Derby" gegen die ‚Große‘ Wiener Austria (3:1).

Der ÖFB-Cup ist also derzeit das Erfolgsthema beim Wiener Sportklub. Dennoch ist der Bundesligist SV Ried für mich Favorit in dieser Begegnung. Die Rieder müssen einen schmerzlichen Ausfall von Stammkeeper Samuel Sahin-Radlinger, schwere Knieverletzung, hinnehmen. Der absolute Rückhalt und Führungsspieler wird den Innviertleren noch einige Zeit fehlen.

Es wird nicht einfach werden für die Rieder, dennoch denke ich, dass sich die Oberösterreicher in Wien knapp durchsetzen werden.

LASK in letzter Pasching-"Parkett"-Pflichtpartie Favorit

Sonntag, 05.02., 18 Uhr:

LASK vs. SK Austria Klagenfurt. Ligaportal-LIVETICKER. BAUMIS TIPP: 3:2

Der LASK hat es in der letzten und Sonntags-Partie dieses ÖFB-Cup-Viertelfinales mit dem SK Austria Klagenfurt und damit einem Liga-Konkurrenten zu tun. Beide Teams sind in der Meisterschaft voll auf Kurs. Beide überwintern unter Top 6! Dritter vs. Sechster in dieser Hinsicht. In der Herbstsaison gewannen die Schwarz-Weißen beide Spiele in der ADMIRAL Bundesliga gegen die Kärntern Violetten jeweils mit 3:1.

Auch in dieser Pokal-Begegnung erwarte ich mir ein stark umkämpftes Spiel. Für die Linzer geht es ebenso wie für die Kärntner um die Möglichkeit, die begehrte Cup-Trophäe zu gewinnen. Für die Gäste ist ja auch das große Ziel ein "Finale daheim" am Wörthersee.

Doch die Linzer sind für mich Favorit im Heimspiel. Die Kühbauer-Elf wird alles daran setzen, das letzte Spiel im kleinen, legendären Umfeld in Pasching für sich zu entscheiden.

Am Freitag wird das Viertelfinale des UNIQA ÖFB Cups mit der Partie @wolfsbergerac gegen @skrapid eröffnet. Im Anschluss trifft @redbullsalzburg auf @sksturm. Alle vier Spiele werden live im @orf übertragen.



ℹ Mehr Infos: https://t.co/rbMXn1ZCwO#GlaubeWilleMut pic.twitter.com/2DBomdLQB5 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) February 1, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at (kl. Foto) und GEPA-ADMIRAL