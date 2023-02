Nach Rückkehr am Mittwoch aus dem einwöchigen Winter-Trainingscamp in Side/Antalya absolvierte Aufsteiger SC Austria Lustenau in heimischen Gefilden heute sein letztes Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrs-Saison der ADMIRAL Bundesliga. Im Vorarlberger Duell traf der aktuell BL-Achte auf den FC Dornbirn, Tabellen-10. der ADMIRAL 2. Liga. Bei der Generalprobe 9 Tage vor dem Match bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg (Sa., 11.02., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) kassierten die Mader-Mannen eine 1:3-Niederlage. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

Wieder Mal Redebedarf in der Winter-Vorbereitung für SC Austria Lustenau-Chefcoach Markus Mader nach einer weiteren Testspielniederlage.

Führungstor durch Neuzugang Emrehan Gedikli

Den Schwung aus den beiden Testspielen im türkischen Trainingslager konnte die Austria in die letzte Formüberprüfung vor dem Ligastart nicht mitnehmen und unterlag dem FC Dornbirn am Freitagnachmittag mit 1:3.

Zu Beginn der Partie sah eigentlich noch alles gut aus: Grün-Weiß startete mit vielen schnellen Kombinationen und auch Chancen in die Partie. Eine davon verwertete Emrehan Gedikli nach toller Solo-Vorarbeit von Lukas Fridrikas bereits in Spielminute 4 zur Führung. Zwar verzeichnete die Austria in Folge weitere Möglichkeiten (Tiefenbach 15. + 32., Maak 27), die Power der Anfangsminuten schien allerdings verflogen.

So nahm der Gegner aus der Messestadt das Zepter immer mehr in die eigenen Hände und glich noch vor der Pause zum 1:1 aus.

Auch nach Seitenwechsel besserte sich der Auftritt der Mader-Schützlinge nicht wirklich. Viel mehr waren es die Dornbirner, die die Partie mit zwei Toren – eines davon erzielte Leihspieler Jan Stefanon – zu ihren Gunsten entscheiden konnten und sich am Ende verdient durchsetzten.

Freitag, 03.02.2023,14 Uhr

Testspiel SC Austria Lustenau - FC Dornbirn 1:3 (1:1)

SC Austria Lustenau: Schierl - Grujcic (58. Berger), Maak (58. Adriel) Hugonet (83. Küng) - Guenouche, Tiefenbach (58. Grabher), Surdanovic (58. Koc), Türkmen, Koudossou (58. Cheukoua) - Gedikli (58. Diaby), Fridrikas (83. Bacic). Trainer: Markus Mader.

Tore: 1:0 Emrehan Gedikli 4., 1:1 Gustavo Balotelli 37., 1:2 Julian Gassner 49., 1:3 Jan Stefanon 50.

WINTER-VORBEREITUNGSPROGRAMM SC Austria Lustenau

Die., 03.01.: Trainingsstart

Do./Fr., 11./12.01.: Biathlon in Au

Sa., 14.01.: SC Austria Lustenu vs. FV Illertissen in Hohenems, 1:3. Tor Lustenau: Fridrikas

Die., 17.01.: Austria Lustenau vs. SC Brühl St. Gallen 1901 (Hohenems) 5:0 (1:0). Tore: Bellache (29.), Cheukoua (48.), Fridrikas (52.), Koc (78.), Wund (79.).

Sa., 21.01.: SC Austria Lustenau vs. FC Aarau (Neu-Amerika, Bregenz) 0:3

Mi., 25.01. - Mi., 01.02.: Trainingslager in Türkei (Side/Antalya)

Fr., 27.01.: Roter Stern Belgrad vs. SC Austria Lustenau (Belek) 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Diaby (27., Elfer), 1:1 Kangwa (42.), 2:1 Lekovic (47.), 2:2 Guenouche (53.), 3:2 Mitrovic (80.).

Die., 31.01.: SC Austria Lustenau vs. Dynamo Kiew (Belek) 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Fridrikas (27.), 2:0 Fridrikas (36.), 2:1 Popov (52.), 2: 2 Vivcharenko (60.) .

Fr., 03.02.: SC Austria Lustenau vs. FC Dornbirn (Lustenau) 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Emrehan Gedikli (4.), 1:1 Gustavo Balotelli (37.), 1:2 Julian Gassner (49.), 1:3 Jan Stefanon (50.).

Fotocredit: SC Austria Lustenau/Samuel Schwärzler