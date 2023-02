10 Tage bevor für Austria Wien mit dem Top-Spiel der 17. Runde gegen Austria Klagenfurt (Sonntag, 12.02., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der Frühjahrssaison in der ADMIRAL Bundesliga startet, absolvierte der BL-Siebte heute im "kleinen Wiener Derby" gegen den Floridsdorfer AC die Generalprobe. In ihrem 7. Testspiel im Jänner kamen die Wiener Violetten bei widrigem Wind und Regen gegen den ADMIRAL 2. Liga-Fünften zu einem 2:1. Manfred Fischer brachte die Veilchen mit einem Blitztor in Front. Getrübt wurde der Sieg durch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Routinier James Holland. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

Comeback vom Captain: Der deutsche Innenverteidiger Lukas Mühl, am 26. Jänner 27 Jahre jung geworden, hat seine Leistenverletzung auskuriert.

Blitztor von Fischer - Ausscheiden nach 16 Min. von Holland

Bei starkem Wind und Regen begann der letzte Winter-Probegalopp für Austria Wien. Und: mit einem Start nach Maß! Keine 3 Minuten auf der Uhr, das war Manfred Fischer im Anschluss an einen Cornerball von Dominik Fitz zur Stelle und vollendete mit einem platzierten Schussball ins lange Eck. Die Wimmer-Elf blieb dran und fand durch Mittelstürmer Haris Tabakovic nach Flanke von Reinhold Ranftl wenig später eine Großchance vor. Doch der Kopfball vom Sommer-Neuzugang aus Lustenau wurde gerade noch geklärt (7.).

Dann Schrecksekunde für die Veilchen James Holland, heute in der 3er-Abwehrkette wieder in zentraler Position eingesetzt von Chefcoach Michael Wimmer, musste das Feld verletzungsbedingt verlassen (Vorsichtsmaßnahme wg. Oberschenkelblessur). Wenige Augenblicke später fiel in Unterzahl das 1:1 (16.).

Abseitstor von Haris Tabakovic

Die Reaktion der Austria: Manuel Polster eroberte den Ball und drang in den Strafraum ein, seine Hereingabe war aber zu unsauber für Haris Tabakovic (25.). Drei Minuten später kam der junge Vorlagengeber nach einer Teigl-Flanke selbst zum Abschluss, verfehlte mit seinem Kopfball jedoch das FAC-Tor.

Doch dann war der Ball im Netz, nachdem Haris Tabakovic zum 2:1 eingeschossen hatte. Zur vermeintlich erneuten Führung, denn das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits. Somit blieb es beim 1:1-Pausenstand.

Comeback von Kapitän Lukas Mühl

Mit dem Seitenwechsel kamen Matan Baltaxa und Doron Leidner für Matteo Meisl und Manuel Polster. Die nächste Chance zur 2:1-Führung hatte 1:0-Torschütze Manfred Fischer, dermit seinem Schussball nur knapp das Kreuzeck verpasste (69.). Es folgte ein Dreifach-Tausch bei den Veilchen: Für Haris Tabakovic, Matthias Braunöder und Marvin Martins kamen nun Andreas Gruber, Nikola Dovedan und Lukas Mühl neu am Feld (70.). Der Deutsche und etatmäßige Kapitän feierte damit wenige Tage nach seinem 26. Geburtstag sein Comeback nach langwieriger Leistenverletzung.

Wenig später kam dann auch noch Can Keles für Dominik Fitz ins Spiel (77.). In der Schlussviertelstunde drängten die Gastgeber aus Wien-Favoriten auf den Siegtreffer. Jukic steckte an der Strafraumgrenze prima durch für Niko Dovedan, der jedoch im Eins-gegen-Eins am Ex-Austrianer Keeper Mathias Gindl scheiterte (89.). Somit blieb es trotz hohem Investment der Violetten "nur" beim 1:1-Endstand.

Auch Manuel Polster (re.) ließ eine der zahlreichen Torchancen der Violetten gegen den Zweitligisten FAC aus.

"Jeder Spieler hat noch 6 Trainingseinheiten Zeit, um sich für Startelf zu empfehlen."

Trainer Michael Wimmer: „Mit der Anfangsphase bin ich sehr zufrieden. Nach der Verletzung von James Holland haben wir defensiv zu viele Torchancen zugelassen und offensiv unsere Aktionen im letzten Drittel nicht effektiv zu Ende gespielt. Wir müssen weiter an unserer Defensive arbeiten, vor allem an der Verteidigung von langen Bällen. In der Vorbereitung war auch viel Positives dabei – jetzt hat jeder Spieler noch sechs Trainingseinheiten Zeit, um sich zu zeigen und für die Startelf zu empfehlen.“

Personelle Situation: Johannes Handl ist krank, ansonsten fehlten die Langzeitverletzten Lucas Galvão, Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger, Muki Husković und Marko Raguž. Romeo Vučić ist beim Bundesheer.

Bereits 10.000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt für "Violett-Duell"

Kommende Woche starten die Veilchen mit dem Heimspiel gegen die Kärntner Violetten, Austria Klagenfurt (Sonntag, 12.2., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in die Frühjahrssaison. Bereits bis Freitagnachmittag konnten über 10.000 Tickets abgesetzt werden, die Ost-Tribüne ist voll. Jedes Austria Wien-Mitglied erhält 2 Freikarten.

Freitag, 03.02.2023, 15 Uhr, Trainingsgelände Generali Arena

Testspiel FK Austria Wien vs. Floridsdorfer AC 1:1 (1:1 )

FK Austria Wien: Früchtl; Martins (70. Mühl), Holland (15. Teigl), Meisl (46. Baltaxa); Ranftl, Jukić, Braunöder (70. Gruber), Polster (46.); Fischer, Tabaković (70. Dovedan), Fitz (77. Keles).

Tore: Fischer (3.) bzw. Dos Santos Dias (16.).

Matthias Braunöder und Co. agierten druckvoll, hatte sich im "kleinen Wiener Derby" gegen den FAC allerdings am Ende mit einem 1:1 zu begnügen.

Winter-Vorbereitungsprogramm von Austria Wien

Die., 03.01.: Trainingsstart

Die., 10.01.: FK Austria Wien vs. Brno 3:4 (3:2). Tore: Fischer (14., 15., 20.) bzw. Sevcik (21.), Hladik (45.), Necas (70.), Blecha (85.).

Fr., 13.01.: FK Austria Wien vs. FCM Traiskirchen 3:2 (2:0). Tore: Tabakovic (3.), Kreiker (7.), Polster (75.) bzw. Helleparth (63.), Marek (88.)

So., 15.01. -Mi, 25.01: Trainingslager in Belek/Antalaya, Türkei, mit 3 Testspielen

Die., 17.01.: FK Austria Wien vs. Vasas FC, Ort: Calista Football Center, 3:1. Tore FAK: Dovedan, Keles & Fitz.

Fr., 20.01.: FK Austria Wien vs. Schachtar Donezk, Ort: Calista Football Center. 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Holland (24.), 2:0 Kopp (73.), 2:1 Bondarenko (79., Elfer).

Mo., 23.01.: FK Austria Wien vs. FK Partizan Belgrad, Ort: Sueno Hotels Football Center. 0:0

Fr., 27.01.: FK Austria Wien vs. First Vienna FC 1894 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Grozurek (3.), 1:1 Tabakovic (24.), 2:1 Tabakovic (74.).

Fr., 03.02.: FK Austria Wien vs. FAC (ohne Zuschauer) 1:1 (1:1). Tore: Fischer (3.), Dos Santos Dias (16.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL