Es geht wieder los! Der ADMIRAL Bundesliga-Dritte LASK empfängt am Sonntag, den 5. Februar (18 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching, Ligaportal-LIVETICKER) den Sechstplatzierten SK Austria Klagenfurt im finalen, vierten Viertelfinal-Spiel des UNIQA-ÖFB-Cups. Das Spiel hat für die Athletiker eine historische Dimension: Es ist das letzte Pflichtspiel des LASK in Pasching vor der langersehnten Rückkehr nach Linz auf die Gugl. Und: es könnte das dritte von gesamt fünf Saison-Duellen mit den Kärntner Violetten sein, wenn sich beide womöglich ab Mitte März in der Meistergruppe wieder begegnen. Derzeit rangieren beide unter den Top-6.

Es war das erste Bundesliga-Spiel dieser Saison für den LASK und SK Austria Klagenfurt im vergangenen Juli in Pasching und bildet nun auch den Pflichtspiel-Auftakt für die Oberösterreicher und Kärntner am Sonntag in 2023. Dabei dürfte es auch wieder zu packenden Duellen zwischen Athletiker-Toptorjäger Marin Ljubičić, der diesen Winter einen Fixvertrag bei den Linzern unterschrieb, und Nicolas Wimmer (re.), einem der torgefährlichsten Innenverteidiger der Liga, kommen.

LASK im Herbst zwei Mal 3:1-Sieger

Nach 85 Tagen endet für den LASK am Sonntag eine rekordverdächtig lange Winterpause. Im Viertelfinale des UNIQA-ÖFB-Cups treffen die Schwarz-Weißen auf den SK Austria Klagenfurt. In der laufenden Saison standen sich die Teams bisher zwei Mal in der ADMIRAL Bundesliga gegenüber, der LASK gewann jeweils 3:1.

Für manch einen schwarz-weißen Akteur kommt es am Sonntag zu einem Deja-Vú: Vor zwei Jahren standen sich der LASK und Klagenfurt in der Raiffeisen Arena Pasching ebenfalls Anfang Februar im Cup-Viertelfinale gegenüber, die Linzer Athletiker setzten sich gegen den damaligen Zweitligisten mit 5:3 in der Verlängerung durch. Acht Spieler von damals stehen auch heute noch im LASK-Aufgebot.

Vorbereitungs-Kaiser

Mit dem LASK und Austria Klagenfurt stehen sich am Sonntag die zwei Bundesliga-Teams mit der besten Vorbereitungsbilanz gegenüber.

Während die Kärntner mit Cheftrainer Peter Pacult alle ihre 7 Testspiele für sich entscheiden konnten, reüssierte auch der LASK: 7 Siege und 2 Unentschieden lautet die Testspiel-Bilanz der Schwarz-Weißen.

Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Vorhang fällt: Ein letztes Mal Pasching

Das Cupspiel gegen Klagenfurt hat für den LASK auch abseits der sportlichen Bedeutung einen besonderen Stellenwert, ist es doch das allerletzte Mal, dass die Linzer ein Pflichtspiel in der Raiffeisen Arena Pasching austragen. Das erste Mal liegt über zwölf Jahre zurück: Im Oktober 2010 wich der LASK erstmalig nach Pasching aus, siegte mit 2:1 gegen Wiener Neustadt.

Ab der Saison 2016/17 wurde das Stadion zur permanenten Ausweichheimstätte und zum Schauplatz großer Erfolge, wie etwa dem Bundesliga-Aufstieg 2017, der erfolgreichen Qualifikation für den Europacup 2018 sowie des Vizemeistertitels 2019. Mit dem Spiel gegen Klagenfurt endet dieses Kapitel der Vereinsgeschichte, der LASK kehrt am 24. Februar mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen Austria Lustenau endlich nach Linz zurück und eröffnet sein Jahrhundertprojekt: Die neue Raiffeisen Arena.

"Spiele waren weitaus enger, als Ergebnisse vermuten lassen"

Cheftrainer Didi Kühbauer vor der Pokalpartie: „Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns, konnten viele Dinge umsetzen und die Mannschaft ist speziell im Trainingslager noch enger zusammengewachsen. Mit Klagenfurt wartet jetzt ein herausfordernder Gegner. Wir haben zwar die beiden bisherigen Partien gegen sie gewonnen, aber die Spiele waren weitaus enger, als die Ergebnisse vermuten lassen.

Wir werden daher eine sehr gute Leistung brauchen, um weiterzukommen – das ist unser Ziel.“

Es fehlen: Anselm, Boller, Letard, Wiesinger.

Der Vorverkauf für das Auswärtsderby in Ried startet am 7. Februar ⚽️

Alle Infos 👉 https://t.co/DBN49omB3w #SVRASK pic.twitter.com/gPELiZxMOu — LASK (@LASK_Official) February 1, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at