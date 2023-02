Auf dem Weg ins „Finale daham“ stehen der Austria Klagenfurt nur noch zwei Hürden im Weg. Doch die Kärntner Violetten brauchen einen gewaltigen Satz, um die nächste zu überwinden und weiter vom großen Coup träumen zu dürfen. Am Sonntag (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) geht’s im Viertelfinale des ÖFB-Cups in die Raiffeisen Arena nach Pasching zum Bundesliga-Rivalen LASK – und damit zu einem Gegner, der noch nie gebogen werden konnte. Morgen soll nun endlich die Unserie gegen die Linzer gestoppt werden!

Auf den Führenden der Bundesliga-Torschützenliste, Markus Pink, werden Athletiker-Abwehrspieler Felix Luckeneder und der LASK besonders aufzupassen haben. Szene aus dem Liga-Match im Juli 2022, das die Linzer ebenso mit 3:1 gewannen wie das Retourmatch bei Austria Klagenfurtam Wörthersee.

Seit 2013 Unserie der Violetten versus LASK

Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt. Die Stahlstädter zählen zu den Top-Teams und sind in der Meisterschaft als Dritter auf Kurs Europapokal. In Kärntens Landeshauptstadt werden die Ziele vorsichtiger formuliert: Die Waidmannsdorfer wollen erstklassig bleiben, mit aller Macht den (derzeit) 6. Platz verteidigen, um das Ticket für das Oberhaus frühzeitig zu sichern.

Auch die Statistik spricht klar für den LASK, der seit 2013 in der Regionalliga Mitte, der 2. Liga, der Bundesliga und auch im ÖFB-Cup noch nie eine Niederlage gegen die Austria einstecken musste. 11 Siege und 3 Unentschieden mit 44:14 Toren stehen für die Schwarz-Weißen zu Buche.

"Natürlich ist der LASK klarer Favorit"

Doch wie heißt es so schön: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. „Natürlich ist der LASK der klare Favorit. Sie sind uns in der Entwicklung um einiges voraus, haben den besseren Kader. Aber wir bringen auch Qualität mit und in einem Spiel ist immer alles möglich. Wir fahren nicht nach Linz, um uns zu verstecken. Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie mutig und couragiert auftritt“, sagt Austria-Chefcoach Peter Pacult.

Die Austria erwies sich im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs als Schreck für drei Vorarlberger Teams: Der SC Admira Dornbirn (8:1), Schwarz-Weiß Bregenz (5:0) und der FC Dornbirn (2:1) wurden hintereinander eliminiert. Der LASK zog mit Erfolgen über den SC Schwaz (9:1), den SC Imst (4:1 n.V.) und den Floridsdorfer AC (2:1) in die Runde der letzten Acht ein.

Winter-Neuzugänge Demaku & Binder vor Pflichtpartie-Premiere für Violette

Bei der Austria könnten die Winter-Zugänge Vesel Demaku (Sturm Graz) und Nicolas Binder (Rapid Wien) ihr Kader-Debüt für die Violetten feiern, doch auch die Linzer haben für den weiteren Verlauf der Saison personell nachgelegt: Maksym Taloverov und Moses Usor kamen beide auf Leihbasis von Slavia Prag.

Übrigens: Die Auslosung des Halbfinales im ÖFB-Cup erfolgt dann am 19. Februar im Rahmen der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“. Verantwortliche, Profis und Fans der Violetten hoffen darauf, dass dann eine Kugel samt Zettel mit dem Schriftzug der Austria Klagenfurt in der Lostrommel zu finden sein wird. Doch dafür muss erst die Hürde LASK übersprungen werden.

📸 Die besten Bilder vom heutigen Training ✌🏼#SKA pic.twitter.com/CHurxgvNPm — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) February 3, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at