Der CASHPOINT SCR Altach treibt seine Kaderplanung weiter voran und vermeldet heute, und damit zwei Tage vor Schließung des Transfer-Fensters in Österreich (Montag, 06.02., 17 Uhr), seinen bereits seinen 6. Winter-Neuzugang. Und der kommt vom Liga-Konkurrenten und Vizemeister SK Sturm Graz: Simon Nelson. Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten. In punkto Vereinsfarben ändert sich nichts für den 21-jährigen Innenverteidiger...

"Verpflichtung ist Investition in die Zukunft!

Simon Nelson hat einen Tag nach seinem 21. Geburtstag den Vertrag im Rheindorf unterzeichnet. Der Innenverteidiger kommt von Ligarivale SK Sturm Graz ins Ländle, wo er die gesamte Nachwuchsabteilung durchlief und seit Januar 2021 dem Profikader angehört. In der laufenden Saison kam Nelson zu elf Einsätzen für das Zweitligateam der Blackies.

Der österreichische Nachwuchsnationalspieler spielte zu Beginn der Wintervorbereitung bereits zur Probe in Altach vor und durfte sein Talent beim 1:0-Testspielerfolg gegen den FC St. Gallen unter Beweis stellen. Dabei konnte er die sportlich Verantwortlichen und das Trainerteam überzeugen und wird zukünftig fix in der CASHPOINT Arena auflaufen.



Georg Festetics, Sportdirektor: „Simon Nelson ist bereit, den nächsten Schritt in die Bundesliga zu machen und hat uns in den Gesprächen klar vermittelt, dass er unbedingt nach Altach wechseln möchte. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich Simon schnell einfügen wird. Seine Verpflichtung ist eine Investition in die Zukunft.“



Simon Nelson: „Ich bin voller Vorfreude auf die neue Aufgabe in Altach. Es ist zu spüren, dass hier etwas im Entstehen ist und der Verein einen klaren Plan verfolgt. Für mich stand nach den Probetagen im Januar fest, dass dieser Schritt genau richtig für mich ist. Jetzt bin ich voll motiviert, mich schnellstmöglich in die Mannschaft zu integrieren und ein erfolgreiches Frühjahr zu spielen.“

𝐒𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐬𝐜𝐡𝐰𝐨𝐚𝐳, 𝐬𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐰𝐞𝐢ß, 𝐬𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐀𝐥𝐭𝐚𝐜𝐡! 😉



Simon #Nelson kommt vom @SKSturm Graz und läuft ab sofort im SCRA-Dress auf. Die Farben ist er ja bereits gewohnt! ⚫️⚪️



📰 https://t.co/p5vyyZzSGd pic.twitter.com/K7bXWsGeOi — SCR Altach (@SCRAltach) February 4, 2023

Foto: SCRA