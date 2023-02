Von den 12 ADMIRAL Bundesliga-Klubs herrscht im Winter-Personalkarussel die meiste Bewegung beim CASHPOINT SCR Altach. Die Vorarlberger verpflichteten 2 Tage vor dem Deadline-Day, der Schließung des Transferfenster in Österreich (Montag, 17 Uhr) bisher ein halbes Dutzend an Neuzugängen und geben nun auch 6 Spieler ab. Denn wie der Klub von Chefcoach Miroslav Klose am Samstagabend vermeldet, gehen der SCRA und Bakary Nimaga getrennte Wege. Der noch bis Saisonende datierte Vertrag des 28-jährigen Mittelfeldspielers aus Mali wird in beidseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

Wichtiger Siegtreffer im Frühjahr 2022 vs. WSG Tirol

Bakary Nimaga war im Januar 2022 vom Ungarischen Verein Zalaegerszeg nach Altach gewechselt und absolvierte für den SCRA 24 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Treffer und ein Assist gelangen. Darunter das ganz wichtige 1:0 beim Saisonfinale 2021/22 gegen die WSG Tirol.

In der vergangenen Herbstsaison kam der Mittelfeldspieler auf 10 BL-Einsätze für die Rheindorfer (1 Assist). Insgesamt brachte es der ehemalige U20-Nationalspieler von Mali (3 Spiele) auf 67 ADMIRAL Bundesliga-Partien für den SCR Altach und TSV Hartberg.

Jugendvereine: Stade Malien (-2012), FC Twente Enschede (2012-1/2013)

