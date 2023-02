Nachdem in den europäischen Top-Ligen England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich das Winter-Transferfenster bereits am 31. Jänner geschlossen hat, endet am heutigen 6. Februar 2023 um 17 Uhr auch die vierwöchige Transfer-Periode in Österreich (Beginn: 7. Jänner). Nur in der Türkei (8. Februar) und der Schweiz (15. Februar) dauert sie noch länger an. Was wird Last-Minute in der ADMIRAL Bundesliga noch passieren? Es bleibt spannend an der Wechsel-Börse. Nachfolgend der aktuelle Stand, Montag 7 Uhr (ohne Gewähr)...

Einer der 9 Winter-Abgänge des FC Red Bull Salzburg: der seit Samstag 25-jährige Wiener Maximilian Wöber. Der 13-fache ÖFB-Teamspieler und dreifache Double-Gewinner der Roten Bullen wechselte für kolportierte 12 Mio. Euro Ablösesumme aus der Mozartstadt auf die Insel zu Leeds United und Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch in die Premier League.

Große Fluktuation bei Roten Bullen, SCR Altach & TSV Hartberg

Die größte Fluktuation war bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Viel Bewegung bei Zu- und Abgängen gab es ebenfalls beim SCR Altach im Ländle. Und auch bei Schlusslicht TSV Hartberg mit Trainer-Rückkehrer Markus Schopp drehte sich in diesem Winter das Transfer-Karussel intensiver als bei anderen Klubs.

Relativ ruhig war es dagegen bei den beiden Wiener Klubs FK Austria und SK Rapid sowie bei der WSG Tirol, die allerdings mit Nik Prelec mal wieder einen Torjäger nach Italien abzugeben hatte. Der obendrein gerade erst ein halbes Jahr im "heiligen Land" weilte.

Ein besonderes Erfolgserlebnis verbuchte der LASK, der im Sommer Top-Torjäger Marin Ljubičić zunächst als Leihspieler von Hajduk Split holte und den 20-jährigen, kroatischen "Knipser" nun im Winter fix bis 30.06.2027 unter Vertrag gewinnen konnte.

Nachfolgend der Status Quo (Montagfrüh). Wobei sich da am "Deadline Day" bis heute Abend bestimmt noch was tun wird...

BISHERIGE WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty