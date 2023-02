Nachdem bereits zuvor prophezeit - siehe Beitrag - ist es nunmehr in "trockenen Tüchern" bzw. wird Husein Balić vom LASK ins Ländle und zum SCR Altach wechseln. Dem kommenden Gegner der Linzer zum Frühjahrsstart in der ADMIRAL Bundesliga (Sonntag, 12.02., 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Der 26-jährige Stürmer unterschreibt bei den Rheindorfern, die auch eine Kaufoption haben. einen Leihvertrag bis kommenden Sommer und ist der 7. Winter-Neuzugang im Kader von Coach Miroslav Klose. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

Festetics: "Bekommen einen explosiven Spieler"

Husein Balić, der in einer Woche am 15. Februar 27 Jahre jung wird, wechselte im Jänner 2020 vom SKN St. Pölten zum LASK und absolvierte in den 2 1/2- Jahren gesamt 105 Pflichtspiele (21 Tore, 12 Assists) für die Athletiker. In der aktuellen Saison kam der gebürtige Linzer mit bosnischer Abstammung, der in der Jugend beim SK BMD Vorwärts Steyr spielte, allerdings nur zu 5 Kurzeinsätzen (107 Spielminuten in der ADMIRAL Bundesliga, dazu 67 im ÖFB-Cup).

Nach den Winterabgängen der Offensivkräfte Tibidi und Forson war bei den Altachern Handlungsbedarf im Angriffsbereich.

Kurz vor dem Aufeinandertreffen mit den Athletikern wechselt Husein Balić von der Donau an den Rhein. Der Außenbahnspieler lief in der Bundesliga 133 Mal auf, erzielte dabei 16 Tore und lieferte 17 Assists.



Ebenso bringt der 26-Jährige reichlich internationale Erfahrung mit ins Rheindorf. Sowohl in der Europa League als auch in der Conference League ließ der Stürmer sein Können aufblitzen: 21 internationale Partien mit 8 Torbeteiligungen stehen zu Buche.

Georg Festetics, Sportdirektor: „Mit Husi bekommen wir einen explosiven Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit jede Abwehr vor Probleme stellen kann. Unsere Spielphilosophie wird mit ihm noch besser umzusetzen sein – eine essentielle Verstärkung für einen erfolgreichen Frühling ist damit bei uns angekommen.“



Husein Balic: „In der aktuellen Phase meiner Karriere ist mir von hoher Bedeutung, regelmäßig Einsatzzeiten zu bekommen. Deshalb begrüße ich den Schritt nach Altach sehr und ich brenne bereits auf den Re-Start der Bundesliga. Dass es gleich am Sonntag zum Duell mit meinem Stammverein kommt, motiviert mich umso mehr.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und SCRA